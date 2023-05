Relèvement du plafond de la dette : bouffée d'oxygène pour Biden, la date butoir est repoussée au 5 juin

Un grand bol d'air pour Joe Biden. La date butoir pour trouver un accord avec les Républicains sur le relèvement du plafond de la dette a été repoussée au 5 juin, a déclaré le secrétaire au Trésor. Elle était jusqu'ici fixée au 1er juin. Un délai précieux pour la Maison Blanche pour trouver un compromis avec Kevin McCarthy, le chef des républicains à la chambre des Représentants et régler toute la paperasse administrative assortie à une telle décision.

Risque de banqueroute

Pour éviter la banqueroute, le Congrès doit en effet augmenter rapidement le plafond d'endettement, pour l'heure de 31.000 milliards de dollars. Un échec des négociations aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie américaine, mais aussi mondiale. Sans accord d'ici au 5 juin, les Etats-Unis ne seraient plus en mesure de rembourser ses créanciers, ni payer les salaires de certains fonctionnaires et les retraites d'anciens militaires, entre autres. Les Etats-Unis pourraient par conséquent ne plus pouvoir rembourser les porteurs de bons du Trésor américains, le placement roi de la finance mondiale. De quoi déclencher potentiellement une tempête financière mondiale, et étrangler la croissance comme l'emploi aux Etats-Unis.

Avant de donner leur feu vert, les républicains exigent des coupes budgétaires drastiques du gouvernement pour les ramener aux niveaux de 2022. Concrètement : couper 130 milliards de dollars de dépenses. Joe Biden qui refusait jusqu'ici et proposait de réduire certaines dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises, a, selon la Maison Blanche proposé au leader des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, de faire de nouvelles dépenses qui allégerait la facture de l'Etat fédéral de plus de 1.000 milliards de dollars sur dix ans. Un montant qui s'ajouterait aux réductions du déficit déjà promises par Joe Biden, qui se montent à 3.000 milliards sur dix ans. Le président démocrate est prêt à plafonner pendant deux ans la dépense publique, là où les républicains demandent une durée plus longue.

Un accord se dessine

Cette extension de la date butoir intervient alors qu'un accord semblait se dessiner.

« Nous avons progressé hier, je veux progresser encore aujourd'hui », a déclaré Kevin McCarthy.

Ce dernier joue gros. Et pour cause, il a besoin d'affirmer sa stature de président de la Chambre et, s'il obtenait un compromis, il pourrait se targuer d'avoir insufflé plus de rigueur budgétaire, tandis que les démocrates affirmeraient avoir protégé les prestations sociales ou les grands projets d'investissement.

Le président américain, en campagne pour une réélection, a expliqué jeudi que « deux visions opposées » étaient à l'œuvre dans ces discussions. Il s'est posé en champion de la justice sociale et fiscale, demandant que les plus riches et les grandes entreprises "payent leur juste part" d'impôt, et peignant les républicains comme le parti des grandes fortunes et de Wall Street. Mais selon la presse, le démocrate de 80 ans aurait renoncé, dans les négociations avec les républicains, à augmenter autant qu'il le voulait les moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale. Si un accord est trouvé, il faudra encore qu'il soit adopté par le Sénat, contrôlé de justesse par les démocrates, et par la Chambre des représentants, sur laquelle les conservateurs ont une fragile majorité.