Le Royaume-Uni veut mettre fin à la « répression contre les automobilistes » et aux mesures « anti-voiture »

Comme Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak « adore la bagnole ». Et les automobilistes aussi. Surtout à un an des élections législatives, quand les sondages donnent les conservateurs, largement battus par les travaillistes et que leur victoire surprise cet été dans une élection locale de l'ouest de Londres est attribuée à la défiance des électeurs face à l'extension d'une taxe sur les véhicules polluants par le maire travailliste Sadiq Khan.

« Mettre fin à la répression contre les automobilistes » (Rishi Sunak)

Et justement, au moment où certaines localités dirigées par l'opposition imposent des mesures plus restrictives au nom de la sécurité ou de l'environnement, Rishi Sunak, qui vient à peine d'annoncer de ralentir le rythme de la transition écologique en reportant, notamment, la fin des ventes de voitures thermiques de 2030 à 2035, a décidé de « soutenir les automobilistes » en mettant fin aux « mesures anti-voiture ».

« La répression contre les automobilistes est une attaque contre la vie quotidienne de la plupart des gens au Royaume-Uni qui dépendent de la voiture pour se rendre au travail ou voir leur famille », a expliqué le Premier ministre dans un communiqué.

« Cette semaine, le gouvernement britannique présentera un plan à long terme pour soutenir les conducteurs, mettant fin ainsi aux mesures anti-automobile dans toute l'Angleterre », a-t-il ajouté, à deux jours avant le début du congrès annuel du parti conservateur.

Empêcher de déployer la ville du quart d'heure

Parmi les mesures dévoilées vendredi, Downing Street veut « revoir les règles » permettant aux communes de limiter la vitesse à 20 miles par heure (mph) soit environ 30 km/h, en Angleterre afin « d'empêcher leur utilisation généralisée dans les zones où cela n'est pas approprié ».

Le chef du gouvernement souhaite aussi « empêcher les conseils locaux de déployer le principe de "la ville du quart d'heure" », qui prône le modèle d'une ville où les services essentiels sont accessibles à moins de 15 minutes à pied ou à vélo, afin de réduire les modes de transport polluants. Un modèle par ailleurs critiqué dans d'autres pays, en France notamment.

Ces annonces sont faites au moment où le gouvernement gallois, dirigé par le Premier ministre Mark Drakeford, travailliste, a abaissé de 30 mph à 20 mph (environ 30 km/h) la vitesse de circulation maximale dans certaines zones résidentielles, une décision dénoncée par les conservateurs. Et depuis fin août, une taxe sur les véhicules les plus polluants a été étendue à tout le Grand Londres à l'initiative du maire de la capitale, le travailliste Sadiq Khan, afin de lutter contre la pollution de l'air. Cette décision a été perçue comme ayant causé la défaite du candidat travailliste face à son adversaire conservateur lors d'une élection partielle cet été dans une circonscription de l'ouest de Londres.