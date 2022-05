Ukraine : à Kherson, le rouble devient monnaie officielle

En plus du terrain militaire qu'elle s'est fixée de grignoter petit à petit, la Russie avance en parallèle dans le domaine monétaire. Moins d'un mois après son annonce, le rouble est devenu ce lundi 23 mai une monnaie officielle dans la région de Kherson, la première ville d'importance prise, le 3 mars, par les Russes après le début de l'offensive. La ville est située dans la zone convoitée par Moscou, entre le Donbass et la Crimée, déjà annexée en 2014.

L'annonce a été faite par les nouvelles autorités prorusses de la région ukrainienne, conquise par Moscou, permettant à la devise nationale d'étendre sa zone commerciale, pour l'instant en parallèle de la devise ukrainienne, la hryvnia.

"La région devient une zone à double devise : le rouble va circuler au même titre que la hryvnia. Les sociétés et les entrepreneurs peuvent afficher les prix dans les deux monnaies", a annoncé l'administration civile et militaire prorusse de cette région située dans le sud de l'Ukraine.

Mais si les deux monnaies cont cohabiter quelques temps encore, Moscou n'avait pas caché son intention de faire du rouble la seule devise en circulation. Fin avril, un responsable local avait affirmé que rouble et hryvnia pourraient circuler pendant une période de transition, avant un passage complet à la monnaie russe. Mais cette possibilité n'a pas été évoquée lundi par l'administration régionale prorusse.

Bientôt une banque russe

A date, 1 hryvnia vaut la moitié d'un rouble. Les près de 300.000 habitants de Kherson, située à 78 km de la mer Noire, devront alors multiplier par deux la valeur de leurs produits pour connaître leur valeur.

L'administration ajoute que la première agence d'une banque russe ouvrira "très prochainement" à Kherson, la capitale régionale, et que "tous les entrepreneurs le souhaitant" pourront y ouvrir un compte.

En réalité, de nombreux responsables russes ont signifié que la Russie avait pour objectif d'annexer les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporijjia, constituant ainsi un pont terrestre, reliant le territoire russe à la Crimée.

La Russie se concentre à l'est, comme prévu

Sur le terrain, trois mois après le début de son invasion et après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv au nord, la Russie a redéployé ses forces, qui concentrent leurs efforts sur l'est de l'Ukraine, déjà en partie aux mains de séparatistes prorusses depuis 2014 et où les combats et bombardements sont intenses.

"Toutes les forces russes sont concentrées dans les région de Lougansk et de Donetsk" dans le Donbass, a écrit dimanche Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, sur Telegram.

Ce sont y compris les unités qui se sont retirées de la région de Kharkiv au nord, celles qui assuraient le siège de Marioupol au sud-est, les milices des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk, les redoutées forces tchétchènes, et des troupes mobilisées en renfort depuis la Sibérie et l'Extrême-Orient russe, à des milliers de kilomètres de là, a-t-il énuméré.

(Avec AFP)