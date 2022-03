Ukraine : le président Zelensky exhorte la Chine à "condamner la barbarie russe"

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, interpelle la Chine. Au lendemain d'un entretien entre Joe Biden et Xi Jinping au cours duquel le président chinois a indiqué que la guerre en Ukraine n'est "dans l'intérêt de personne", que "la crise en Ukraine est une chose que nous ne voulons pas voir", ou encore que "les premières priorités aujourd'hui sont de continuer le dialogue et les négociations, d'éviter les pertes civiles, de prévenir une crise humanitaire, de cesser les combats et de mettre fin à la guerre le plus tôt possible", Volodmyr Zelensky a, samedi, exhorté la Chine à finir par "condamner la barbarie russe", après de nouvelles frappes qui ont fait des dizaines de morts et à des négociations qui s'éternisent, le président. Allié stratégique de Moscou, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et un des grands absents, avec l'Inde, du concert de condamnations et de sanctions qui s'est abattu sur Moscou, à prendre position.

"La Chine peut être un élément important du système de sécurité mondial si elle prend la bonne décision de soutenir la coalition des pays civilisés et de condamner la barbarie russe", a tweeté Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de Volodymyr Zelensky et un des participants aux négociations avec la Russie. L'Ukraine et les Etats-Unis s'inquiètent d'une possible aide militaire de la Chine à la Russie ou de voir Pékin aider Moscou à contourner les sanctions occidentales.

Washington met en garde Pékin

Le président américain Joe Biden s'était entretenu vendredi pendant près de deux heures par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping, pour lui exposer "les conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie alors qu'elle mène une attaque brutale contre les villes et les civils ukrainiens", selon la Maison blanche.

Les propos du président ukrainien interviennent alors que la Russie a annoncé avoir utilisé en Ukraine des missiles hypersoniques, des armes qualifiées "d'invincibles" par Vladimir Poutine.

Près de 1.500 raids aériens

Selon le ministère ukrainien de la Défense, les troupes russes, dont la progression sur le terrain était beaucoup plus difficile que prévu face à la résistance acharnée des Ukrainiens, ont effectué 291 frappes de missiles et 1403 raids aériens depuis le début de l'invasion le 24 février. Le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a quant à lui annoncé qu'au moins 847 civils sont morts en Ukraine depuis le début de l'offensive militaire russe le 24 février. Le nombre de blessés s'élève quant à lui à 1.399. Le bilan réel serait considérablement plus élevé car de nombreuses informations restent à vérifier dans plusieurs villes gravement touchées, a précisé le HCDH.

