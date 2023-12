Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Chine, BCE, Ukraine, Sanofi, Thales)

L'Union européenne exige un rééquilibrage des relations commerciales avec la Chine

Les dirigeants européens Charles Michel et Ursula von der Leyen sont arrivés jeudi à Pékin, où ils ont rencontré le président chinois à l'occasion d'un sommet consacré notamment au déséquilibre commercial entre les deux partenaires et l'entente russo-chinoise.

Zone euro : certains cambistes tablent sur une baisse des taux de la BCE dès le mois de mars

Certains spécialistes des opérations de change (cambistes) anticipent désormais une baisse dès le mois mars (avant même les États-Unis) en raison du ralentissement de l'inflation et d'une conjoncture dégradée qui pourrait nécessiter de relancer l'activité.

Coup dur pour l'Ukraine : au Congrès américain, les Républicains bloquent une aide financière cruciale

Le Congrès américain a échoué mercredi à avancer sur une grande enveloppe de plus de 106 milliards de dollars réclamée avec insistance par Joe Biden, le président américain, comprenant des fonds pour l'Ukraine et Israël. En échange de leurs voix, Les Républicains réclament des concessions significatives sur la politique migratoire des Etats-Unis.

Sanofi mise sur l'immunologie pour assurer son avenir

Sanofi fait le pari de l'immunologie et de la recherche et développement pour s'assurer « une croissance durable » au moins jusqu'en 2030. Grâce aux lancements récents ou à venir de nouveaux produits pharmaceutiques, le groupe estime pouvoir générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici-là. Des déclarations destinées notamment à restaurer la confiance des investisseurs, qui craignent qu'il ne soit devenu trop dépendant de son produit vedette, le Dupixent.

Constellation optique et radar : nouveau succès de Thales Alenia Space

Thales Alenia Space signe un contrat multi-satellites flexibles d'observation de la Terre avec PT Len Industri pour fournir des services d'imagerie optique et radar. Cette constellation sera au service du ministère de la Défense indonésien.

