Constellation optique et radar : nouveau succès de Thales Alenia Space

Thales Alenia Space (TAS) a obtenu un beau succès à l'international en Indonésie. La filiale de Thales (67%) et de Leonardo (33%) a gagné un contrat multi-missions avec PT Len Industri visant à fournir au ministère de la Défense indonésien une constellation de satellites d'observation de la Terre (solution « All-in-one ») combinant des capteurs à la fois optiques et radar à l'image de la constellation italienne IRIDE. Le constructeur cannois, qui entretient des relations régulières avec les opérateurs satellites indonésiens, a signé son tout premier contrat avec le ministère de la Défense indonésien.

La future constellation indonésienne bénéficiera des capacités développées par TAS en France en matière de capteurs optiques, et en Italie dans le domaine des satellites radars SAR. En outre, le constructeur cannois va booster cette constellation en la dopant d'intelligence artificielle (IA) pour lui donner une plus forte réactivité de ses capacités ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance).



Nouvelles compétences souveraines

Grâce à un transfert de technologies de TAS et de la société italienne Telespazio (67% Leonardo, 33% Thales), PT Len développera un système de segment sol multi-missions en Indonésie qui assurera le contrôle, la maintenance, le traitement des données et les fonctions d'analyse du système de défense satellitaire. La constellation sera exploitée par PT Len pour le compte du ministère de la Défense, afin d'assurer la sécurité et la souveraineté nationale. L'industriel indonésien va renforcer ses compétences pour gérer et piloter des projets et systèmes satellitaires. En acquérant les compétences dans le domaine du traitement et d'analyse d'imagerie satellite, PT Len va renforcer son statut de fournisseur de systèmes de défense critiques en Indonésie. Un pas de plus qui va permettre à l'Indonésie d'acquérir une autonomie stratégique dans le spatial.



Grâce à ce partenariat, PT Len devrait renforcer considérablement son aptitude à gérer et piloter des projets et systèmes satellitaires. De plus, en acquérant la capacité de traitement et d'analyse d'imagerie satellite, PT Len renforcera son statut de fournisseur de systèmes de défense critiques en Indonésie.