Armée de Terre : le successeur du VBL (VBAE) enfin lancé

Le projet VBAE (véhicule blindé d'aide à l'engagement), qui était l'une des Arlésiennes les plus célèbres de l'armée de Terre, est enfin lancé. Ou presque. L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement), qui mettra en place et conduira ce programme, a confié la phase de préconception du VBAE à un groupement momentané d'entreprises (GME) composé d'un mandataire, Arquus, et de son co-traitant Nexter, qui devra sous-traiter certaines de ses activités au groupe belge John Cockerill Défense (JCD). La signature de ce contrat va lancer la première étape permettant de converger sur les exigences opérationnelles et l'architecture de ce futur véhicule blindé dont le développement et la production sont attendus par les armées de Terre française et belge à l'horizon 2030. Le montant global de cette première phase d'une durée de deux ans environ, s'élève à 15 millions d'euros.



« Ce partenariat, amorcé dès la phase de préconception, marque une volonté de coopération industrielle franco-belge sur un programme d'armement majeur », ont expliqué dans un communiqué commun Arquus et la filiale française de KNDS. Le programme VBAE, qui remplacera progressivement le VBL (Véhicule blindé léger) en service depuis la fin des années 1980 dans l'armée de Terre française, est né du besoin commun des armées française et belge de se doter d'un véhicule blindé léger moderne totalement intégré au système d'information du champ de bataille (programmes Scorpion en France et CaMo en Belgique). Il donnera « une forte valeur ajoutée en termes de reconnaissance et de combat ».

Un programme crucial pour Arquus

Pour Arquus, ce programme était primordial pour la pérennité de l'entreprise à long terme. La filiale du groupe Volvo a développé sur fonds propres un programme baptisé Scarabée dans le cadre du remplacement du VBL. Le Scarabée deviendra-t-il enfin grand ? Dans le cadre de l'européanisation du programme (Belgique), Arquus va très certainement apporter des briques technologique du Scarabée, un véhicule blindé hybride ou tout électrique. A l'exportation, Arquus travaille depuis plusieurs années à trouver un client de lancement.

Pour la Belgique, le VBAE représente une étape supplémentaire dans le développement de sa capacité motorisée en renforçant ses capacités de reconnaissance et de commandement et contrôle. Le VBAE sera un système polyvalent adapté à un spectre de missions très varié. Un accent fort sera mis sur les performances essentielles de mobilité, de furtivité, de protection et de la fonction feu. Il alliera compacité et capacité d'emport optimisée.

Dans la droite ligne de Famous

Le programme VBAE s'inscrit en parfaite cohérence avec le projet Famous (EDIDP Famous et EDF Famous II), soutenu par le fonds européen de défense (FED) financé par la commission européenne. Famous (Future Highly Mobile Augmented ArMOUred Systems) couvre le développement de briques technologiques innovantes communes aux futurs véhicules blindés européens. Arquus, Nexter et JCD sont des partenaires majeurs de Famous.