Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Sanofi, char du futur, Stellantis, Saxo Bank, transition énergétique)

Nouveaux médicaments contre le cancer : Sanofi adopte la technologie révolutionnaire de la deeptech française Aqemia

La deeptech parisienne a signé une collaboration de recherche majeure pour mettre sa technologie unique au monde, mêlant intelligence artificielle générative et physique théorique, au service du géant de la pharma. L'objectif : accélérer la découverte de nouveaux candidats-médicaments contre le cancer. La startup pourra récolter jusqu'à 140 millions de dollars grâce à ce partenariat.

EXCLUSIF - Comment l'Italie veut entrer dans le programme franco-allemand MGCS (char du futur)

Rome revendique un tiers du programme MGCS mais Berlin s'oppose à son arrivée. Le gouvernement italien encourage Leonardo et Iveco à fusionner leurs activités dans l'armement terrestre.

Stellantis : la Fiat Panda électrique ne sera pas fabriquée en Italie mais en Serbie, les syndicats italiens s'étranglent

Le groupe automobile Stellantis vient d'annoncer que la future Fiat Panda électrique sera produite en Serbie. Une décision qui ne passe pas pour les syndicats italiens, inquiets pour leur avenir. De son côté, le groupe continue sa montée en puissance dans l'électrique.

Pétrole à 150 dollars, Robert Kennedy Jr à la Maison Blanche... Les prévisions chocs de Saxo Bank pour 2024

Un baril de pétrole à 150 dollars, une victoire de Robert F. Kennedy Jr. à l'élection présidentielle américaine avec un impact inattendu dans les secteurs du luxe et de l'intelligence artificielle figurent parmi les huit hypothèses « chocs » pour 2024 présentées mardi par Saxo.

La transition énergétique pourrait amputer de 13 milliards d'euros les recettes de l'Etat d'ici à 2030

La transition énergétique fera perdre 13 milliards d'euros aux recettes de l'Etat d'ici à 2030, en fiscalité sur les carburants, et 30 milliards d'ici à 2050, estime la Direction générale du Trésor dans un rapport à paraître ce mardi. Malgré ces coûts, la direction du Trésor rappelle « qu'à long terme, la transition sera bénéfique à l'économie et au bien-être » par rapport au statu quo, et elle encourage très fortement à une meilleure anticipation des mesures à prendre.

