Stellantis : la Fiat Panda électrique ne sera pas fabriquée en Italie mais en Serbie, les syndicats italiens s'étranglent

La pilule ne passe pas pour les syndicats de Fiat. La future Fiat Panda électrique sera bientôt produite en Serbie. Le groupe automobile Stellantis a confirmé lundi 4 décembre cette décision. Cette annonce avait déjà été faite dimanche par le président serbe Aleksandar Vucic lors d'une visite à Belgrade de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Le projet suscite de vives protestations de la part des syndicats italiens, inquiets pour les emplois dans les usines de la péninsule.

L'actuelle génération de la Fiat Panda est fabriquée dans l'usine historique de Pomigliano d'Arco, près de Naples. Et le modèle actuel « répond pleinement aux besoins de mobilité d'un large éventail d'utilisateurs, en particulier des Italiens », a déclaré un porte-parole de Stellantis. « Si l'évolution de la réglementation et les conditions concurrentielles de l'usine de Pomigliano le permettent, nous avons l'intention de poursuivre son cycle de vie et de la soutenir jusqu'à l'arrivée du nouveau cycle de modèles », a-t-il tenté de rassurer.

De son côté, le modèle électrique est attendu pour la mi-2024. « Pour cette raison, nous ne considérons pas qu'il soit en concurrence avec le modèle qui verra le jour en Serbie, qui sera sur une plate-forme différente et positionné différemment », a-t-il alors fait valoir. Les deux derniers modèles présentés par Fiat, le petit SUV 600e et la Topolino, une voiturette sans permis, vont quant à eux être fabriqués respectivement en Pologne et au Maroc.

Lire aussiVoitures électriques : les constructeurs européens pactisent avec leurs rivaux chinois pour mieux les contenir

« Une décision inacceptable »

Mais les syndicats ne cachent pas leurs inquiétudes : l'assemblage de la Fiat Panda électrique en Serbie est « une décision inacceptable à laquelle nous nous opposerons par tous les moyens car on ne touche pas aux travailleurs de Pomigliano », a protesté le syndicat Fiom-Cgil. Le Fim Cisl a réclamé de son côté « toutes les garanties nécessaires pour maintenir les niveaux actuels de production et d'emploi » dans cette usine. « Il devient urgent et essentiel de savoir quel modèle de voiture remplacera l'actuelle Panda », dont la production à Pomigliano est programmée jusqu'en 2026, a-t-il fait valoir.

Le sujet sera, qui plus est, débattu lors d'une première table ronde sur le secteur automobile organisée ce mercredi à Rome par le ministère des Entreprises, à laquelle participeront Stellantis, les syndicats et des représentants des régions. Ce cycle de réunions vise à créer les conditions permettant au groupe de fabriquer un million de véhicules par an en Italie d'ici 2028 ou 2030, selon une source proche des négociations. Pour rappel, Stellantis a produit seulement 685.753 véhicules en Italie l'an dernier, dans un marché ralenti par les pénuries de puces électroniques.

Des pénuries qui ont, plus globalement, impacté à la baisse le marché européen. Rien qu'en octobre, les véhicules 100% électriques ont confirmé leur recul en atteignant 14,2% du marché européen, selon les statistiques du secteur. Toutes énergies confondues, le marché reste encore loin des volumes enregistrés avant le Covid-19 qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement.

Lire aussiAutomobile : la folle semaine du géant Stellantis

Stellantis continue sa route vers l'électrique

Mais pas de quoi arrêter le constructeur automobile franco-italo américain. Au troisième trimestre, Stellantis a vendu 1,4 million de voitures, en hausse de 11 % par rapport au même trimestre de 2022. Et si le groupe était frileux sur le sujet de l'électrique, le discours est désormais tout autre. « Nous sommes devenus le numéro deux en Europe, devant Tesla », avait alors annoncé la directrice financière du groupe, Natalie Knight, lors d'un entretien après la publication des résultats.

Les ventes mondiales de véhicules à batterie électrique (BEV) ont augmenté de « 37 % par rapport au troisième trimestre 2022 », selon le groupe. Portées notamment par les Jeep Avenger, Peugeot e-208, Citroën Ami et Fiat e500. Stellantis vise, d'ici 2030, 100% de vente de voitures électriques en Europe, et 50% aux Etats-Unis. L'année prochaine, le groupe ambitionne de sortir la future C3 électrique, accessible à moins de 24.000 euros.