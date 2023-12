Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (satellites espions, CAC 40, Air France-KLM, rénovation énergétique, CCF)

Satellites espions : le ministère des Armées enfin prêt à lancer une nouvelle génération

Le ministère des Armées doit en principe notifier avant la fin de l'année aux deux industriels Airbus Space et Thales Alenia Space un contrat portant sur la phase B du programme d'imagerie spatiale.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

CAC 40 : Vivendi fait son retour, Worldline rétrogradé, Alstom sauve sa place

Six mois après avoir quitté le CAC 40, Vivendi revient dans l'indice phare de la Bourse de Paris. Il remplace Worldline, rétrogradé, qui a vu sa valeur boursière s'écrouler. Egalement menacé pour rencontrer les mêmes déboires, Alstom sauve sa place.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

L'ancienne ministre des Armées Florence Parly future présidente d'Air France-KLM

Le groupe a annoncé la nomination au sein du conseil d'administration d'Air France-KLM en précisant qu'elle s'inscrivait dans la perspective de la succession d'Anne-Marie Couderc à la présidence du groupe.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Rénovation énergétique : pour un parc immobilier « zéro émission » en 2050, le Parlement européen et les Etats membres parviennent à un accord

Cet accord fixe des objectifs de rénovation et de construction des bâtiments, afin de parvenir à un parc immobilier neutre en carbone d'ici 2050 dans l'Union européenne.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Banque de détail : feu vert pour la reprise d'HSBC France par Money Group, qui mise sur la résurrection de la marque CCF

Le calendrier a été revu, mais il sera tenu : à partir du 1er janvier, les 750.000 clients particuliers et professionnels d'HSBC France seront transférés vers une nouvelle banque, renommée pour l'occasion Crédit Commercial de France (CCF). L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a donné son accord et un nouveau courrier vient d'être envoyé aux clients.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !