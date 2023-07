Travail, formation : « Il faut de l'hybridation » (Alain di Crescenzo, président de CCI France)

« Il faut de l'hybridation », a plaidé Alain di Crescenzo, président de CCI France, au micro de La Tribune, ce jeudi, à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors que le gouvernement engage une politique de réindustrialisation majeure, entraînant des défis multiples, Alain di Crescenzo a estimé que l'hybridation des domaines, des catégories sociales, ou encore des générations, permettrait de résoudre de nombreuses difficultés liées au monde du travail.

Lire aussiRecruter 1 million de personnes : les besoins de compétences colossaux de la réindustrialisation

« On a du mal à avoir un véritable plein-emploi, car on n'arrive pas à avoir de l'enchantement au travail, et le télétravail permet justement de le réenchanter », a-t-il illustré.

L'hybridation en formation

La CCI estime en effet que les employeurs dont les postes ne permettent pas de télétravailler, mettent en moyenne quatre mois supplémentaires à dénicher la perle rare. Autre avantage de l'hybridation, selon Alain di Crescenzo, elle permettrait d'améliorer la vie au travail.

« Un Français sur quatre veut une créer entreprise. Il faut donc leur laisser la possibilité d'aller et de revenir dans les entreprises », propose-t-il.

Autre point de blocage, la formation. « Quand on voit l'échec de l'école, et le succès de l'apprentissage, nous comprenons qu'il est nécessaire de développer la formation tout au long de la vie », défend le président de la CCI.

Lire aussiComment redorer l'image de l'industrie dans l'enseignement

Cette réforme du système éducatif permettrait d'améliorer la compatibilité entre les travailleurs et les métiers en transformations. Mais plus encore, Alain di Crescenzo estime qu'il est décisif de « faire des formations jeunes/vieux » dans le monde du travail. Objectif, partager les connaissances et les compétences entre les générations.

Lire aussiDerrière l'embellie du marché de l'emploi, Macron face au chômage endémique des quartiers sensibles

Pour Alain di Crescenzo, l'Etat doit aussi s'y mettre

Dans l'optique d'accroître les synergies entre les différents acteurs sur le marché du travail, les chambres de commerce consacrent ainsi « 30% de leurs activités » aux transitions en entreprises dans le recrutement et la transition énergétique, a-t-il fait valoir au micro de La Tribune.

Le chef d'entreprise estime que les pouvoirs publics gagneraient aussi à hybrider ces domaines d'expertise. « Il faut absolument qu'on réussisse à faire de l'interministériel », affirme-t-il en donnant l'exemple du problème du déficit commercial français. « Il n'est pas possible de rééquilibrer la balance commerciale sans penser à la réindustrialisation », donne le président comme exemple.

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL « RÉINDUSTRIALISATION : UN DÉFI FRANÇAIS »

► Cliquez sur la Une pour accéder à notre édition spéciale 150 pages