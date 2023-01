Assurance chômage : le gouvernement revient sur la baisse de la durée d'indemnisation de 40% en cas de « plein-emploi »

L'annonce avait fait l'effet d'une douche froide pour les partenaires sociaux qui avaient appris la nouvelle le 23 décembre : une nouvelle disposition de la réforme de l'assurance chômage prévoyait une réduction de la durée d'indemnisation de 40% si le chômage passait sous les 6%.

Une disposition qui s'ajoutait à celle déjà prévue par le décret, qui entrera en vigueur le 1er février : une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à l'assurance chômage à partir de cette date.

Mais, face à la colère des syndicats, le gouvernement a finalement décidé de faire marche arrière. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, ce mardi 3 janvier : « J'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussion. Ce troisième niveau du décret va donc être retiré et nous le mettrons dans les futures négociations sur l'assurance chômage », a-t-elle indiqué sur Franceinfo.

La Première ministre a par ailleurs assuré que « le décret n'est pas une surprise, ça fait des mois que des négociations sont menées avec les représentants des organisations patronales et syndicales ». « Dans la situation actuelle il y a beaucoup de tensions sur le recrutement », a-t-elle également rappelé.

Lire aussiAssurance-chômage : pourquoi le gouvernement frappe fort

Un scénario peu probable en 2023

En novembre dernier, au moment de la présentation de la réforme, le ministre du Travail Olivier Dussopt avait, en effet, évoqué la possibilité d'un durcissement en cas de chômage inférieur à « 5% », soit le niveau auquel on peut parler de « plein-emploi ». Mais ce scénario semble, de toute façon, peu probable en France, en 2023. Pour rappel, le taux de chômage en France atteignait 7,3% au troisième trimestre 2022.

À défaut de baisser davantage, le taux de chômage devrait, en effet, remonter, poussé par la conjoncture économique actuelle. Selon les prévisions de la Banque de France, le 17 décembre dernier, il pourrait connaître une hausse « temporaire » à plus de 8% ces prochaines années, avant de refluer. En cause, une croissance qui va décélérer de 0,3% en 2023, d'après le scénario « le plus probable » retenu pour les projections macroéconomiques des trois prochaines années. Ce tassement sera suivi d'un rebond à 1,2% en 2024 - moins que le +1,8% anticipé précédemment, car « l'hiver 2023-24 pourrait encore être un peu compliqué dans le contexte de la crise énergétique », selon son directeur général, Olivier Garnier. Mais la reprise se poursuivra en 2025 avec une croissance attendue à 1,8%.