Brexit : face au "No deal" de Johnson, Sefcovic reste flegmatique

(Crédits : Reuters)

À Londres lundi matin, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a rencontré Michael Gove au sujet du projet de loi de Boris Johnson et voté par le Parlement, projet très controversé qui a poussé l'UE à entamer une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Tous deux en sont sortis sur une note plutôt positive, Michael Gove faisant état de "progrès significatifs" tandis que Maros Sefcovic a salué "l'orientation et l'engagement clairs" donnés par Londres en vue d'arriver à "un compromis sur toutes les questions sur la table". Mais les discussions butent toujours sur trois sujets: l'accès pour les Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence, et la manière de régler les différends dans le futur accord.