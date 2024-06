Élections européennes : de la Slovaquie à la Lettonie en passant par l'Italie, les citoyens européens appelés aux urnes ce samedi

Après les Néerlandais jeudi - qui ont confirmé une poussée de l'extrême droite bien que devancée par la coalition sociale-démocrate et écologiste selon les estimations - puis les Irlandais et les Tchèques vendredi, c'est au tour des Slovaques d'aller voter ce samedi. Les bureaux de vote ont, en effet, ouvert, ce matin, dans le pays où les citoyens doivent élire 15 représentants au Parlement européen.

Et ce, plus de trois semaines après une tentative d'assassinat contre le Premier ministre Robert Fico, blessé par balles le 15 mai dernier alors qu'il saluait ses partisans à l'issue d'une réunion du gouvernement. Un événement qui a renforcé le soutien à son camp, aux penchants pro-Poutine et hostile à l'aide militaire à l'Ukraine.

Lire aussiEuropéennes : Emmanuel Macron appelle les électeurs à se rendre aux urnes pour faire barrage à l'extrême droite

En Italie, le parti de Giorgia Meloni part grand favori

De même en Lettonie et à Malte, les électeurs sont appelés à voter ce samedi, tout comme ceux de l'Italie, cette après-midi. Un scrutin pour lequel le parti post-fasciste Fratelli d'Italia de la cheffe de gouvernement Giorgia Meloni part grand favori. Cette dernière s'est personnellement impliquée dans la campagne en prenant la tête de liste.

Dans ce pays où les opérations de vote se poursuivront jusqu'à dimanche soir pour élire 76 eurodéputés, la formation de la Première ministre était ainsi créditée de 27% des intentions de vote par les derniers sondages, suivie du Parti démocrate (gauche) avec 21% et du Mouvement Cinq Etoiles (populiste) avec 15,5%. FDI pourrait donc envoyer 22 députés au Parlement européen, contre six actuellement, et contribuer à la poussée attendue de l'extrême droite dans l'hémicycle.

Au total, les élections - au cours desquelles 720 membres du Parlement européen doivent être élus - s'échelonnent sur quatre jours dans les 27 pays de l'Union européenne et dans la plupart, le vote aura lieu dimanche, notamment en Allemagne.

Le RN toujours en tête, LFI remonte dans les intentions de vote

Mais aussi en France où, selon l'ultime enquête réalisée par Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche et publiée vendredi, le Rassemblement national caracole toujours en tête. Il était ainsi crédité de 32% des intentions de vote, connaissant néanmoins un léger tassement de dernière minute.

Lire aussiSondage Européennes : LFI termine en dynamique, les écolos plongent

À l'inverse, la liste de Manon Aubry, avec 9,5% des intentions de vote, gagnait un point de plus par rapport à la vague de la fin du mois de mai, au détriment de l'écologiste Marie Toussaint, qui perdait 1,5 point et tombait à 5,5% des suffrages envisagés, selon cette dernière enquête.

À gauche également, le social-démocrate Raphaël Glucksmann, est parvenu, lui, à prendre 1,5 point depuis le précédent sondage du 1er juin et était ainsi crédité, à deux jours du scrutin, de 14,5% contre 16% pour sa concurrente macroniste, Valérie Hayer.

Au Danemark, la Première ministre « frappée » par un homme à Copenhague Vendredi, un individu s'en est pris à la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Elle « a été frappée par un homme vendredi soir sur Kultorvet à Copenhague. L'homme a été arrêté », ont indiqué ses services dans un communiqué, ajoutant qu'elle était choquée par l'incident. « Une personne a été arrêtée dans cette affaire, qui fait actuellement l'objet d'une enquête. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres commentaires ou remarques à faire », a déclaré, de son côté, la police dans un communiqué publié sur X. Néanmoins, deux témoins ont indiqué au quotidien danois BT avoir vu Mette Frederiksen arriver sur la place alors qu'elles étaient assises près d'une fontaine juste avant 18h00 (heure locale). « Un homme est arrivé en sens inverse et a poussé fortement son épaule, ce qui l'a fait trébucher sur le côté », ont rapporté les deux femmes au journal. Bien qu'il s'agissait d'une « forte poussée », la Première ministre n'est pas tombée au sol, ont-elles précisé. Toujours selon les deux témoins, la Première ministre est ensuite allée s'asseoir dans un café à proximité. Plusieurs responsables de l'UE et chefs d'Etat ont condamné cette agression à l'instar du président du Conseil européen, Charles Michel, qui s'est dit « scandalisé ». « Je condamne fermement cette agression lâche », a-t-il réagi dans un message séparé sur X. De même, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exhorté la cheffe du gouvernement danois à « rester forte », tout en ajoutant dans un message publié sur X que « la violence n'a pas sa place en politique ». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, elle aussi, condamné ce qu'elle a qualifié d'« acte ignoble qui va à l'encontre de tout ce que nous croyons et défendons en Europe », dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré que « l'agression dont la Première ministre danoise a été la cible est inadmissible. Je condamne fermement cet acte et adresse à Mette Frederiksen mes vœux de prompt rétablissement », a-t-il sur X.

(Avec AFP)