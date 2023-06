La zone euro officiellement en récession d'après les derniers chiffres Eurostat

La récession est bien là. La zone euro se trouve techniquement en récession avec le recul du PIB sur deux trimestres consécutifs, de -0,1% d'octobre à décembre et à nouveau de -0,1% entre janvier et mars, d'après les données révisées et publiées ce jeudi 8 juin par Eurostat.

Lire aussiZone euro : Bruxelles révise ses prévisions de croissance et d'inflation à la hausse pour 2023

L'institut européen des statistiques tablait jusqu'ici sur une stagnation (0%) au dernier trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent, et sur une croissance de 0,1% au premier trimestre 2023. Cette révision à la baisse tient au recul à l'entrée en récession du moteur économique de la zone euro, l'Allemagne. Berlin a reconnu fin mai subir une récession technique, pénalisée par les difficultés de son industrie. Mi-mai, Eurostat tablait encore sur une estimation positive la croissance du PIB au premier trimestre dans la zone euro à +0,3%.

Perspectives économiques dégradées

Avec cette révision brutale à la baisse, tous les perspectives économiques du continent s'orientent à la baisse. Les anticipations de la Commission européenne qui projetait une croissance de 1,1% en 2023 dans les 20 pays partageant la monnaie unique paraissent compromises. Le chiffre semble désormais « optimiste », confirme Charlotte de Montpellier, économiste pour la banque ING, qui parle désormais de +0,5% sur l'année complète.

« Depuis le printemps, toutes les données ont été mauvaises », appuie-t-elle, notamment au sujet de la production industrielle allemande et de ses nouvelles commandes. « L'économie européenne est dans une phase de stagnation et a eu du mal à passer l'hiver à cause du choc énergétique ».

Même si les cours du gaz et du pétrole ont chuté ces derniers mois, la consommation souffre elle aussi de la flambée des prix de l'énergie et de l'inflation en générale, qui reste élevée à 6,1% en mai.

Ralentissement moins marqué aux Etats-Unis

Autre raison du ralentissement économique qui frappe l'Union européenne, la politique de hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Ce resserrement de la politique monétaire restreint la demande de crédit des ménages et des entreprises, freinant ainsi les investissements, notamment dans l'immobilier, ce qui se traduit par une baisse d'activité dans la construction.

Lire aussiLa croissance mondiale devrait être meilleure que prévu en 2023 (OCDE)

La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent en effet la semaine prochaine pour décider de leur politique monétaire. Les prix en zone euro restent sous « pressions fortes » faisant que l'inflation, en dehors de l'énergie et l'alimentaire, n'a peut-être pas atteint son pic, a déclaré lundi 5 juin la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. « Les pressions sur les prix restent fortes », a-t-elle affirmé, lors d'une audition devant le Parlement européen, en dépit d'un ralentissement de l'inflation sur un an en zone euro à 6,1% en mai, après 7% en avril, loin du record à 10,6% atteint en octobre.

Une nouvelle hausse de taux ?

Au sein de cet indice, l'inflation sous-jacente (qui exclut l'énergie et l'alimentaire) s'est inscrite à 5,3% contre 5,6% en avril. Mais les dernières données disponibles « suggèrent que les indicateurs de pressions inflationnistes » hors énergie et denrées alimentaires « restent élevés » et « rien ne prouve clairement que l'inflation sous-jacente ait atteint un pic », a mis en garde Christine Lagarde. Surtout, les pressions salariales se sont « encore renforcées », les salariés voulant récupérer une partie du pouvoir d'achat perdu en raison de la forte inflation, a-t-elle dit.

Lire aussiPour ou contre : faut-il une hausse générale des salaires face à l'inflation ? (Jonathan Marie face à Sylvain Bersinger)

La BCE craint que ne s'engage une spirale salaires-prix qui pourrait ancrer l'inflation dans la durée. Les entreprises continuent par ailleurs de répercuter sur leurs prix finaux les hausses passées des coûts importés, tandis que les goulots d'étranglement de l'offre restent présents, mais ces phénomènes tendent à s'estomper. Lors des neufs derniers mois, les taux ont été relevés de 3,75 points de pourcentage, avec un pas de 0,25 point en mai qui était le plus faible du cycle. Une nouvelle hausse est attendue en juin, probablement de nouveau de 0,25 point selon les observateurs.

Lire aussiBCE : les taux d'intérêt proches de leur « altitude de croisière », estime Christine Lagarde

Si la tendance est également à une reprise moins forte qu'attendue en Chine et à un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis, il est moins marqué que dans la zone euro. La croissance américaine reste pour l'instant dans le vert, s'établissant à +1,3% au premier trimestre.

(avec AFP)