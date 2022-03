Zone euro : l'inflation atteint 5,8% en février sur un an, poussée par la flambée des prix de l'énergie

L'inflation dans la zone euro a accéléré plus que prévu en février pour atteindre un plus haut historique sous la pression de la hausse des prix de l'énergie, favorisée par les craintes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, relève mercredi une première estimation publiée par Eurostat.

A LIRE AUSSI | La flambée du prix du gaz pousse l'Etat à prolonger le bouclier tarifaire de six mois

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 5,8% sur un an après +5,1% en janvier et +5,4% attendu par le consensus Reuters. La hausse des prix de l'énergie est estimée à 31,7% sur un an, contre +28,8% en janvier.

Avec la flambée des cours du pétrole et des métaux nourrie par le conflit en Ukraine, il est pratiquement certain que l'inflation va encore s'accélérer dans les mois à venir et pourrait atteindre une moyenne de 5% ou plus cette année d'après les analystes, soit plus du double de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE). "Etant donnés les prix élevés attendus sur le gaz et le pétrole, et probablement les perturbations de leur offre, nous prévoyons que les prix de l'énergie vont garder l'inflation affichée largement au-dessus de l'objectif des 2% au moins jusqu'à la fin de l'année", commente Mateusz Urban, économiste chez Oxford Economics.

Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés ressort à 2,9% sur un an après +2,4% en rythme annuel en janvier. Une mesure plus étroite encore qui exclut également l'alcool et le tabac est en hausse de 2,7% après +2,3%.

Des taux différents selon les pays

L'inflation ne touche pas les pays de la même façon. En Allemagne, elle reste élevée, à 5,5% sur un an en février contre 5,1% en janvier. En France, elle accélère à 4,1% (3,3% en janvier) comme en Espagne, à 7,5% (6,2% en janvier), et en Italie 6,2% (5,1% en janvier). Elle s'envole au Luxembourg, à 7,8% (4,6% en janvier), et en Belgique 9,6% (8,5% en janvier). En revanche, son rythme ralentit aux Pays-Bas, à 7,2% (7,6% en janvier).

Face à cette poursuite de la hausse des prix, la BCE est confrontée à un dilemme, remonter les taux pour freiner l'inflation ou garder ses taux bas pour soutenir l'économie de la zone euro. "Ces développements aggravent notamment la situation difficile dans laquelle se trouve la BCE, confrontée à une inflation plus élevée et à des perspectives de croissance plus lente pour la zone euro, en raison de la nouvelle compression des revenus réels dans l'ensemble de la zone. Nous pourrions connaître une longue période "attentiste", retardant probablement la réduction du programme de rachats d'actifs et repoussant la première hausse des taux d'intérêt au premier trimestre 2023", indique Mateusz Urban.

A LIRE AUSSI | Gaz russe : pourquoi l'Europe est piégée