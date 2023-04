Livret A : une collecte de tous les records au premier trimestre

L'effet de taux continue de jouer à plein en faveur des livrets réglementés. En mars, la collecte nette du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a dépassé les 6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts. Sur le Livret A, dont la rémunération est passée à 3% le 1er février, la collecte a réalisé un bond de 28% sur un an !

Sur le trimestre, la collecte cumulée des deux livrets dépasse les 25 milliards d'euros, dont près de 20 milliards sur le seul Livret A. Un record « sans précédent », selon le Cercle de l'Épargne. Du côté des encours, les chiffres sont également étourdissants : 535 milliards d'euros sur les deux livrets.

Nous sommes cependant encore loin des encours sur l'assurance-vie, qui s'élèvent à 1.874 milliards d'euros à la fin février. Mais, malgré le déni de certains assureurs, l'assurance-vie commence à être sérieusement « challengée » par les livrets réglementés, voire par les super livrets bancaires qui commencent à faire leur apparition (sans parler des fonds monétaires ou des obligations à échéance).

Certes, le mois de mars est traditionnellement porteur pour la collecte. Mais, note le Cercle de l'Épargne, « la collecte moyenne sur dix ans est de 1,65 milliard d'euros en mars. Le cru 2023 est donc 2,5 fois supérieur à la moyenne. »

Des Livrets A bientôt tous garnis ?

En outre, la forte collecte du Livret A s'inscrit dans un mouvement de fond initié depuis le début du relèvement du taux l'été dernier, mais qui s'est accéléré depuis février. En effet, le taux à 3% est considéré par les experts comme un seuil psychologique qui amène les ménages à commencer à réfléchir à l'allocation de leur épargne. Pour l'instant, ce sont les dépôts bancaires qui sont arbitrés en faveur des livrets.

Le mouvement est loin d'être terminé. Les dépôts sont encore bien garnis et le Livret A est encore loin d'être au plafond (22.950 euros) : fin 2021, près de 8% des livrets étaient au plafond, un pourcentage qui pourrait grimper à 10% au premier trimestre, selon le Cercle de l'Épargne. L'encours moyen du Livret A est actuellement de 5.500 euros. Et chacun attend désormais la décision de Bercy sur le prochain relèvement du taux, prévu au 1er août, sur préconisation de la Banque de France.

Ce mouvement n'est pas sans inquiéter banquiers et assureurs-vie. Les banquiers voient le coût de leurs ressources augmenter et leurs dépôts à vue fondre à vue d'œil, sans pouvoir ajuster aussi fortement leur actif (les crédits) aux nouvelles conditions de marché.

Pour les assureurs, la grande peur est d'observer des retraits massifs sur le fonds en euros sur l'assurance-vie, dont le rendement moyen est de 2% sur 2022, pour alimenter des livrets mieux rémunérés.

« L'assurance-vie fait figure d'exception en France en matière de liquidité. Et ce qui retient actuellement les retraits, c'est le frottement fiscal. Sans ce frottement fiscal, cela pourrait fluidifier le passif et entraîner des retraits de grande ampleur », s'alarme le dirigeant d'une grande mutuelle d'assurance.

Son de cloche différent du côté du gouvernement, qui lorgne de plus en plus sur ce pactole des livrets pour financer la transition énergétique, et pourquoi pas, le renouvellement du parc nucléaire. En janvier dernier, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, avait indiqué, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, réfléchir « avec EDF et l'État sur la façon de structurer le financement » du programme nucléaire, dont la relance est souhaitée par le président Emmanuel Macron.



Pour rappel, le coût de ce chantier ambitieux de six réacteurs nouvelle génération EPR2 est estimé par EDF à 51,7 milliards d'euros (hors coûts de financement, alors que les taux oscillent entre 4 et 6% sur les marchés). Dans le projet de loi sur « l'industrialisation verte », il est également prévu la création d'un « livret vert jeune », dédiée à la « décarbonation» de l'économie.

Une idée qui suscite beaucoup d'interrogations. « Nous n'avons pas besoin d'un fléchage public de l'épargne. Je comprends le souci de l'État de souhaiter une mobilisation collective sur la thématique de la transition énergétique. Mais nous n'avons pas attendu les pouvoirs publics pour intégrer cette dimension dans nos comités d'allocation d'actifs », s'agace un assureur-vie. La bataille de l'épargne ne fait que commencer.