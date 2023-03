Le Livret A poursuit son incroyable collecte en février

Avec une collecte nette de 6,27 milliards d'euros, le Livret A atteint un nouveau record en février, un mois généralement peu propice à l'épargne, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts. En deux mois, la collecte nette dépasse les 15,5 milliards d'euros

« Jamais au deuxième mois de l'année, le Livret A avait connu une telle collecte. Le produit d'épargne le plus diffusé confirme et signe ainsi son bel entame d'année 2023 », souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

Selon le Cercle de l'Epargne, la dernière collecte représente plus du double du meilleur mois de février de l'histoire, qui datait de 2021. Plus globalement, la collecte de février 2023 est plus de cinq fois supérieure à la moyenne des mois de février de ces dix dernières années. « Il faut remonter à 2009 au moment de la banalisation de la distribution du Livret A, pour avoir un tel montant de collecte en janvier et février (20,73 milliards d'euros) », souligne l'expert. L'encours du Livret A bat un nouveau record en février à 391 milliards d'euros, en hausse de 50% en dix ans, d'après l'institut. Avec le livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte nette atteint 8,17 milliards en février, 19,39 milliards d'euros en collecte nette cumulée depuis janvier (il a fallu six mois l'an dernier pour atteindre ce montant l'an dernier), et 529 milliards d'euros en encours totaux.

Lire aussiLe Livret A, superstar de l'épargne, est prêt pour de nouvelles missions

Effet taux

Cette bonne santé des Livrets s'explique évidemment par le relèvement de son taux à 3% à partir du 1er janvier, un niveau de rendement jugé suffisamment intéressant pour susciter des arbitrages chez les épargnants, notamment en puisant dans les liquidités encore abondantes sur les dépôts à vue, mais dont les encours ne cessent de fondre depuis six mois.

« Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (mois de l'annonce et les deux qui suivent). La forte collecte de 2023 est liée à l'ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an », avance Philippe Crevel.Cette dynamique pourrait bien se poursuivre d'autant que le taux des livrets pourrait être à nouveau relevé au 1er août (3,5% ou 4%) et que la surpépargne des ménages restent toujours importantes. Les livrets pourraient également mordre sur les fonds euros de l'assurance-vie, dont le rendement moyen frôle les 2 % sur 2022. Ce que réfute un assureur : « le match est bien entre le Livret A et le compte à vue alors que l'assurance-vie ne bouge pas».

Lire aussiL'assurance-vie à la traîne, toujours devancée par le Livret A

Collecte record à l'horizon

Selon Philippe Crevel, cette année 2023 « est partie pour battre des records ». « Le mois de mars devrait encore être marqué par une collecte élevée toujours sous l'emprise de l'effet taux. Un tassement devrait se produire dans la seconde partie de l'année sauf si une nouvelle revalorisation du taux du Livret A était décidée », estime-t-il.

Plusieurs établissements financiers tentent de concurrencer le Livret A en proposant des taux promotionnels dans le cadre de superlivrets, mais ces taux ne sont applicables que sur de courtes périodes. Ramenés sur l'année, ils sont moins compétitifs que le Livret A surtout en tenant compte de la fiscalité. « Seuls les comptes à terme peuvent à la limite concurrencer le Livret A », considère le directeur du Cercle de l'Épargne.

Lire aussiRevalorisés en pleine inflation, les livrets A et LDDS ont battu un record en 2022

Une manne financière qui suscite les convoitises

Géré conjointement par la CDC et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement à financer le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements.

Ce dernier est dans le viseur de Bercy. Il « n'a de durable et solidaire que le nom », déclarait le ministre de l'Économie lors de la présentation d'un rapport du "think tank" The Shift Project le 15 décembre. Bruno Le Maire avait alors plaidé pour « un produit d'épargne vert (...) sans doute un peu moins liquide » que les placements d'épargne réglementée, « avec sans doute une part de risque un peu plus élevée ». Mais plutôt que de créer un nouveau produit, les réflexions semblent s'orienter sur une refonte du LDDS, dont le positionnement est jugé peu clair alors que ses encours sont très élevés.

Le Livret A s'est invité plus récemment dans le débat sur le nucléaire. Sa mise à contribution pour financer un programme de nouveaux réacteurs a ainsi été évoquée. « Nous réfléchissons avec EDF et avec l'État sur la façon de structurer son financement », avait déclaré le 10 janvier le directeur général de la CDC Éric Lombard, lors d'une audition à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le coût du programme de six réacteurs de nouvelle génération EPR2 est estimé par EDF à 51,7 milliards d'euros (hors coûts de financement), plus 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre.

Lire aussiA la rescousse du nucléaire, le Livret A préservera le logement social

(Avec AFP)