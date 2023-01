Revalorisés en pleine inflation, les livrets A et LDDS ont battu un record en 2022

C'est du jamais vu depuis dix ans. Selon les données partagées ce lundi par la Caisse des dépôts (CDC), l'encours des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a gagné 40 milliards d'euros en 2022.

Dans le détail, cet encours s'établissait, au 31 décembre dernier, à 509,7 milliards d'euros. Les épargnants français ont déposé 33,49 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur ces deux livrets, auxquels s'ajoutent 6,56 milliards d'euros d'intérêts.

Un résultat qui peut s'expliquer par le relèvement du taux du livret A. Alors qu'il se situait, il y a un an, à son niveau plancher de 0,5%, il a été doublé une première fois au 1er février 2022, puis une nouvelle fois au 1er août, pour atteindre 2% actuellement.

Le taux du livret A porté à 3%

Cette tendance va, d'ailleurs, se poursuivre. Le 13 janvier, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a confirmé que le taux du livret A sera porté à 3% à partir du 1er février prochain, s'appliquant pour les quelque 55 millions de détenteurs. Le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passera, lui, de 4,6% à 6,1%.

C'est un niveau sans précédent depuis 2009 pour le livret A, bien que ce nouveau taux restera toujours nettement inférieur à l'inflation qui atteignait en décembre 5,9% sur un an, contre 6,2% en octobre et en novembre. D'autant que le montant annoncé par Bruno Le Maire est légèrement inférieur à ce qui était attendu.

Plus tôt dans la semaine, la BPCE estimait, sur la base des chiffres de décembre, que le taux pourrait être porté à 3,3 %. En effet, sans arrondi, la formule de calcul, qui résulte de la moyenne entre, d'une part, le taux d'inflation moyen des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme, aurait fait ressortir le taux à 3,3%. Le gouverneur de la Banque de France, qui suggère l'évolution du taux, avait finalement indiqué avoir proposé 3%.

Une hausse « déjà significative »

Pour justifier cette baisse, François Villeroy de Galhau avait invoqué dans un communiqué des « circonstances exceptionnelles » pour ménager les finances du logement social, dont les prêts sont souvent indexés sur ce taux. En effet, les 500 milliards d'euros déposés par les Français sur le livret A et LDDS, dont la majeure partie est centralisée par la Caisse des dépôts (CDC), sont destinés en partie à financer le logement social, l'économie sociale et solidaire ou encore les économies d'énergie dans les logements.

Mais cette hausse de 3% représente « déjà une hausse significative », avait assuré la Banque de France au moment de formuler sa proposition, souhaitant « que les mouvements de taux du livret A restent progressifs plutôt que trop volatils, et ceci à la hausse comme un jour potentiellement à la baisse ». L'institution « soutient fortement cet instrument dont la simplification des modalités d'ouverture, la promotion et la rémunération ont conduit à plus de 2 millions d'ouvertures en 2022 », avait-elle expliqué.

