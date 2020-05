Coronavirus : le PDG de JPMorgan Chase plaide pour une économie plus équitable

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan, a plaidé, ce mardi 19 mai, pour la construction d'une économie plus "équitable"."Cette crise doit servir d'électrochoc et d'appel à l'action pour les entreprises et les gouvernements à réfléchir, penser, agir et investir pour le bien commun et à s'attaquer aux obstacles structurels qui ont empêché jusque-là une croissance économique plus équitable pendant de nombreuses années", a développé M. Dimon, dans un document interne consulté par l'AFP. Cette économie devrait donner un "large accès aux opportunités" à tous, poursuit M. Dimon, 64 ans, une des voix les plus influentes de la finance, qui avait déjà plaidé il y a plusieurs mois pour une réforme du capitalisme.

"Les derniers mois ont étalé au grand jour une dure réalité, bien avant la pandémie, trop de monde vit à la limite du seuil de pauvreté. Les ménages à faibles revenus et les personnes de couleur sont les plus affectés (par la pandémie), ce qui creuse encore un peu plus les inégalités économiques (...) déjà criantes avant le virus", fait encore remarquer le banquier à qui on prête souvent des ambitions politiques. M. Dimon, reconnaissable à sa chevelure argentée, promet de partager "bientôt" des idées sur cette économie équitable car "en faisant la chose juste en ces temps de crise, nous pouvons en ressortir plus forts".

Critiques

Il affirme que sa banque a commencé à faire sa part: JPMorgan Chase a aidé 1,5 million de comptes, soit en supprimant les frais de découvert, en repoussant les échéances de remboursement de crédits automobile, de crédits à la consommation et de prêts immobiliers et en supprimant des pénalités pour des retards ou défauts de paiements. Cette nouvelle sortie du banquier, qui n'a pas hésité à s'exprimer ces dernières années sur des problématiques sociétales, allant de la couverture santé à l'éducation en passant par les inégalités sociales, les discriminations et la diversité, pourrait relancer des spéculations sur son entrée en politique.

Jamie Dimon, plus proche des démocrates, avait refusé l'offre du président Donald Trump de devenir secrétaire au Trésor, avaient indiqué à là l'époque des sources proches. Sa banque a été critiquée récemment pour avoir privilégié les grandes entreprises, comme les chaînes de restaurant Shake Shack et Ruth's Chris Steak House, dans le plan fédéral de prêts aux petites et moyennes entreprises américaines dévastées par la crise du coronavirus (PPP).

"Depuis le début du 'PPP', nous avons accordé plus de 30 milliards de dollars de financement à plus de 250.000 entreprises, ce qui a permis de soutenir plus de 3 millions de salariés. Le prêt moyen que nous avons accordé était de 122.000 dollars et la moitié de ces prêts sont allés à des entreprises employant moins de cinq personnes", s'est défendu mardi Jamie Dimon.

Il a par ailleurs fait savoir que JPMorgan Chase pourrait revoir "la configuration" de ses bureaux, la pandémie ayant montré que le travail à distance était tout autant efficace que si les salariés étaient sur site. Une grande majorité des employés de la banque travaillent de chez eux depuis bientôt deux mois.