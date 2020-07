Le scandale Wirecard va-t-il éclabousser le secteur, en plein boom, des fintech ?

Y'aura-t-il un avant et un après Wirecard pour le monde des start-up de la finance ? Le scandale financier qui secoue cette entreprise bavaroise spécialiste des paiements électroniques pourrait bien éclabousser l'industrie de la fintech dans son ensemble. C'est en tout cas ce que craignent certains acteurs de ce jeune secteur, qui se développe à vitesse grand V depuis une dizaine d'années et dont les levées de fonds ont atteint près de 500 millions d'euros en France au cours des six premiers mois de l'année.

Présentée comme une "vieille" fintech, Wirecard est née en 1999 près de Munich. Elle s'est notamment spécialisée dans l'acquisition. Dans l'univers des paiements en ligne, cette activité permet à un e-commerçant d'accepter différents types de paiements (carte CB, Visa, Mastercard, Paypal, Alipay, etc.). Wirecard joue ainsi un rôle d'intermédiaire entre un commerçant et un émetteur de carte. Grâce à sa solution technologique, la société bavaroise aurait séduit plus de 300.000 entreprises dans le monde. En 2018, elle remplaçait même le dinosaure Commerzbank au Dax 30, l'indice qui regroupe les 30 plus importantes capitalisations boursières d'Allemagne. Tout un symbole. À son plus haut, Wirecard pesait 24 milliards d'euros, le double de la valorisation actuelle de Société Générale. Aujourd'hui, elle ne pèse "plus que" 511 millions d'euros et son avenir est plus que jamais incertain, après qu'elle a déposé le bilan le 25 juin dernier, une semaine après avoir reconnu que les 1,9 milliard d'euros manquants à son bilan n'existaient "probablement pas", entraînant la démission de son emblématique patron Markus Braun.

Rupture de...