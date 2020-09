Qui est Antin, le fonds qui peut encore jouer un rôle clef dans le dossier Suez-Veolia ?

[MAJ] Article publié initialement le 25/09/20 à 9h30 et mis à jour à 17h10

La semaine dernière, le fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners s'est invité dans le feuilleton industriel, financier et politique de la rentrée qui oppose Suez et Veolia. Le 14 septembre, le fonds dirigé par Alain Rauscher a affirmé disposer de moyens financiers suffisants pour jouer éventuellement un rôle de premier plan dans ce dossier. Il avait été approché pour réunir les quelque 3 milliards d'euros nécessaires au rachat des 32% du capital de Suez mis en vente par Engie.

L'énième rebondissement de cette saga, avec l'annonce surprise du placement des activités Eau France de Suez sous la protection d'une fondation, n'écarte pas totalement de la scène ce nouveau protagoniste. Si, en l'état, Antin s'est retiré des négociations avec Suez, comme l'ont rapporté nos confrères de BFM Business (le fonds ne souhaitant pas se contenter d'un seul siège au conseil d'administration de Suez, trop peu pour influencer la stratégie de l'entreprise), l'histoire n'est pas finie et l'évolution du dossier pourrait peut-être changer la donne.

Un acteur discret mais puissant

Antin est donc potentiellement toujours dans la course, même si son fondateur et dirigeant cultive le secret et refuse encore de...