Suez/Veolia : le ton monte lors des auditions devant les députés

Par médias interposés, la passe d'armes entre Veolia, qui fin août a lancé a lancé une OPA sur Suez, et sa proie potentielle, se poursuit depuis des semaines. Mais mercredi 23 septembre, c'est devant les commissions Affaires économiques et Finances de l'Assemblée nationale que les quatre principaux protagonistes du feuilleton de la rentrée ont dû exposer leurs arguments. Objectif des députés via ces auditions très attendues: "mieux comprendre la stratégie des des groupes", face à un "dossier qui rentre dans le débat public", a expliqué le président de la commission Finances Eric Woerth.

Les effets d'une éventuelle fusion sur l'emploi, sur la concurrence, sur les services de l'eau et des déchets et sur le rayonnement de la France à l'international, ainsi que la structure et les délais de l'offre de Veolia, ont été les sujets le plus abordés lors de cette matinée inédite. Quatre déclarations clé peuvent la résumer.

Philippe Varin: "L'ultimatum de Veolia n'est pas acceptable"

"Je ne vois pas pourquoi Engie accepterait un ultimatum de quatre semaines sur un sujet si important", a plaidé le président de Suez, Philippe Varin, devant les députés. "Il n'y a aucune urgence a décider de l'avenir d'un fleuron de l'industrie française", a abondé le directeur général de Suez, Bertand Camus.

Grâce à la visibilité assurée par les dernières données présentée par Suez sur son plan stratégique, plutôt positives, Philippe Varin s'est...