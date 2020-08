Face à la crise : les fintech apportent des solutions (3/5)

20 MARS

Les banques, et les compagnies d'assurance dans une moindre mesure, ne sont pas les seules à se mobiliser pour venir en aide aux entreprises en difficulté face à la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus. La fintech française October, spécialisée dans le prêt participatif aux PME, souhaite, elle aussi, pouvoir "donner de l'air" aux petites et moyennes entreprises qu'elle finance et va reporter leurs remboursements pour les trois prochains mois afin de soulager leur trésorerie.

Selon les calculs de la fintech, parmi les quelque 800 entreprises qu'elle a financées dans cinq pays européens, 90% sont touchées par la crise du coronavirus. Dans les détails, 30% sont impactées directement, comme les restaurants, les hôtels et les petits commerces. Et, 60% le seront à moyen terme.

21 AVRIL

Après un excellent cru 2019 et des investissements en plein boom, les startups tricolores de la finance, que l'on appelle les fintech, avaient débuté l'année 2020 sur les chapeaux de roues avec des levées de fonds significatives menées par des investisseurs étrangers de renom comme le chinois Tencent. Mais le secteur, comme tant d'autres, n'échappe pas aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus.

"Notre chiffre d'affaires du mois de mars est plus faible que celui du mois de février. Dans un contexte de startup, une telle situation est très rare. Habituellement, nous enregistrons une croissance mensuelle de l'ordre de 5 à 10%. Aujourd'hui, nous faisons face à une baisse importante de nos revenus. Le repli se chiffre en plusieurs dizaines de pourcents", raconte en toute transparence Alexandre Prot, le cofondateur de la néobanque pour PME Qonto, qui a bouclé une levée de fonds record de 104 millions d'euros en début d'année.

28 AVRIL

La crise du coronavirus n'est pas que sanitaire. C'est aussi une crise économique sans précédent dans l'histoire contemporaine qui pourrait plonger plus de 500 millions de personnes dans la pauvreté, selon les dernières estimations de l'organisation non-gouvernementale (ONG) Oxfam. Dans ce contexte, plusieurs start-up de la finance (ou fintech) spécialisées dans les paiements ont mis au point des solutions permettant aux gouvernements, collectivités et ONG de distribuer de manière plus efficace et plus sûre des aides aux populations les plus fragiles.

"Distribuer du pouvoir d'achat en envoyant de l'argent sous forme de chèques ou de virements risque d'entraîner un phénomène de thésaurisation. C'est un comportement compréhensible mais qui ne correspond pas au but recherché par les autorités. Les traditionnels bons d'alimentation imprimés sur papier entraînent, eux, une manipulation fastidieuse et exposent à des problèmes de pertes et de fraudes", explique Robert Masse, fondateur de Loyaltek et Paynovate, deux fintech belges spécialisées dans les terminaux de paiement et l'émission de cartes de paiement.

