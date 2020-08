Face à la crise : l'effondrement de l'économie (1/3)

24 MARS

La récession mondiale consécutive à la pandémie de coronavirus pourrait être pire que celle qui a suivi la crise financière de 2008, a mis en garde lundi la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva au cours d'une téléconférence avec le G20.

Dans un communiqué, elle souligne avoir prévenu les ministres des finances et les banquiers centraux que les perspectives de croissance mondiale étaient "négatives" pour 2020 et indiqué qu'il fallait s'attendre à "une récession au moins aussi grave que pendant la crise financière mondiale sinon pire".

24 MARS

La multiplication des signaux d'alerte s'amplifie. Selon le dernier communiqué de l'indice PMI Markit publié ce mardi 24 mars, l'activité du secteur privé a connu sa plus forte chute depuis la première enquête réalisée il y a 22 ans. L'indice composite (services et industrie) est ainsi passé de 51,9 au mois de février, à 30,2 au mois de mars. La mise en oeuvre des mesures de confinement la semaine dernière pour limiter la propagation du coronavirus a provoqué un coup d'arrêt brutal pour de nombreux secteurs. Le tourisme, la restauration, l'événementiel ont connu des pertes de chiffres d'affaires faramineuses durant les premières semaines du mois de mars avec des annulations de réservations ou des reports. Lors d'un point presse ce mardi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a fait part de ses inquiétudes sur les perspectives économiques à venir.

25 MARS

Les conséquences économiques du coronavirus pourraient être encore pires que prévu. Lors d'un point presse ce mardi 24, le ministre de l'Economie n'a pas caché ses inquiétudes sur l'état actuel de l'économie tricolore et dans les mois à venir. "Nous faisons face à un choc violent, global et durable. L'économie réelle est touchée en France. Tous les secteurs sont touchés, certains plus que d'autres comme la restauration, le tourisme ont des baisses de chiffres d'affaires de 90 à 100%. La production industrielle a baissé de 25%. Dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR), j'ai fixé le PIB pour la France à -1% pour 2020. Chaque semaine d'épidémie et de confinement aggrave cette estimation. Le chiffre de croissance sera bien inférieur au chiffre qui a été présenté dans le PLFR. C'est un choc comparable à la grande récession de 1929" a déclaré sur un ton grave le locataire de Bercy.

16 AVRIL

Déficit, dette, dépenses... les finances publiques vont être mises à rude épreuve cette année. Face à la récession, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien aux entreprises et aux salariés pour tenter de limiter la casse économique et sociale. Ce premier éventail de dispositifs a été enrichi de nouvelles mesures ces derniers jours pour affronter une crise qui s'installe dans la durée. Le programme de stabilité présenté mercredi 16 avril en conseil des ministres et qui doit être envoyé dans quelques jours aux institutions européennes traduit les efforts pour tenter de surmonter l'impact du confinement. Le coup d'arrêt violent et brutal de l'économie devrait nécessiter la mise en oeuvre d'un plan de relance encore à définir. Ce qui signifie que les chiffres présentés dans le document pourraient être fortement revus à la hausse. Les dépenses actuelles servent surtout à combler les pertes entraînées par la crise en plaçant l'Etat comme assureur. La reprise va obliger le gouvernement à mettre en oeuvre une stratégie de relance complexe avec des choix à opérer. A l'issue du conseil, le Premier ministre Edouard Philippe s'est montré pessimiste.

20 AVRIL

Les conséquences économiques et sociales du coronavirus s'amplifient. Selon une note de l'observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée ce lundi 20 avril, l'impact de deux mois de confinement est estimé à environ 120 milliards d'euros, soit 5 points de produit intérieur brut (PIB) annuel en moins. Ce chiffre corrobore les premières estimations du laboratoire de recherches rattaché à Sciences-Po Paris publiées à la fin du mois de mars. Les économistes rappellent "qu'une telle chute de l'activité est inédite à part peut être en temps de guerre" et redoutent une récession profonde à la fin du confinement.

29 MAI

La pandémie a fait vaciller l'économie française. Selon la dernière estimation de l'Insee publiée ce vendredi 29 mai, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 5,3% au premier trimestre. Lors de leur précédente évaluation, les économistes de l'organisme de statistiques avaient tablé sur un repli de 5,8%. Cette importante révision de 0,5 point s'explique "par le remplacement de certaines estimations et extrapolations pour le mois de mars, très affecté par les mesures de confinement, par les indicateurs habituels, notamment dans les services de transports et l'investissement en services". Compte tenu des difficultés à mesurer l'ampleur des conséquences économiques et sociales de la pandémie à ce stade, ces chiffres sont susceptibles d'être encore révisés dans les prochains mois.

