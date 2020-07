Relance : cinq choses à savoir sur le nouveau dispositif d’affacturage garanti par l’Etat

Les outils venant compléter les Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire prennent forme. Après les avances remboursables et les prêts à taux bonifiés, dont les premiers fonds ont été débloqués au début du mois, le gouvernement s'apprête à lancer un dispositif innovant visant à renforcer le financement par affacturage. Objectif : financer le besoin en fonds de roulement lié à la reprise d'activité et ainsi honorer le plus grand nombre de commandes nouvelles. Autrement dit : accélérer le redémarrage de l'économie lourdement touchée par la pandémie du coronavirus.

L'affacturage est une technique de financement qui consiste pour une entreprise, souhaitant se faire payer rapidement une facture, à céder ladite créance commerciale auprès d'un établissement bancaire spécialisé (appelé factor). Le factor paye le montant de la facture à l'entreprise et se charge d'opérer le recouvrement. En échange de ce service, il prélève une commission.

