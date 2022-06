150.000 emplois sauvés l'an dernier grâce au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)

Le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri), qui dépend de Bercy et aide les entreprises en difficulté de plus de 400 salariés, a traité plus de 80 dossiers l'an dernier. Des situations essentiellement liées à la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid. Mais le comité s'attend à voir de nouveaux cas pointer, du fait cette fois de l'inflation.