Après avoir résilié le « contrat du siècle », l'Australie veut repartir sur de bonnes bases avec la France

Il faut resserrer les liens entre la France et l'Australie. C'est du moins la volonté du Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui a déclaré, jeudi soir, qu'une « réinitialisation » des relations entre les deux pays était nécessaire. « Il est important que cette réinitialisation ait lieu », a-t-il insisté lors d'un entretien à la chaîne nationale ABC, ajoutant que « nous devons repartir de zéro et nous avons déjà eu des conversations constructives ».

La relation entre Paris et Canberra a été nettement entachée par le conflit diplomatique et financier déclenché par la rupture par l'Australie d'un méga-contrat de livraison de sous-marins français. En septembre 2021, le pays a résilié « le contrat du siècle », nom donné à cette commande, signée en 2019 et qui reposait sur douze sous-marins développés et conçus par Naval Group dans le cadre du programme de classe océanique « Future Submarine Program ». Elle était estimée à 56 milliards d'euros sur 50 ans. Canberra avait préféré construire des sous-marins à propulsion nucléaire à l'aide de technologies américaines et britanniques.

Lire aussi 4 mnSous-marins : l'Australie verse 555 millions d'euros à Naval Group et se réconcilie avec la France

« Un changement de besoin »

À l'époque, le Premier ministre australien avait justifié la décision « de ne pas continuer avec les sous-marins de classe Attack et de prendre un autre chemin » comme un « changement de besoin » mais pas un « changement d'avis », soulignant qu'elle était motivée par l'évolution de la dynamique dans la région Asie-Pacifique, où Pékin affirme de plus en plus ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

Malgré ces explications, ce revirement avait provoqué la colère de Paris, le président Emmanuel Macron accusant le dirigeant australien d'avoir menti sur l'avenir de ce contrat. D'autant plus que, quelques jours avant l'annonce, différents ministres français et leurs homologues australiens avaient souligné l'importance du programme des futurs sous-marins. L'État français n'avait rien vu venir, ce qui représentait d'ailleurs un échec également pour les renseignements.

Jeudi soir, Anthony Albanese a déclaré que pour faire amende honorable après la rupture de cet accord, l'Australie pourrait proposer « une relation entre nos dirigeants respectifs dont rien ne fuitera afin de faire un titre opportuniste dans le journal ». Ce commentaire est un clin d'œil à l'ancien gouvernement australien à propos d'un échange de SMS entre l'ancien Premier ministre, Scott Morrison, et Emmanuel Macron qui avaient été divulgués à la presse australienne - prétendument pour prouver que Paris était au courant des discussions autour du contrat dit AUKUS.

Le chef du gouvernement australien se rendra, par ailleurs, en France la semaine prochaine, répondant à l'invitation d'Emmanuel Macron. « La visite prévue la semaine prochaine sera un signe fort montrant que notre relation est en train d'être rebâtie », a dit Anthony Albanese. « Il est important que nous repartions de zéro. La France est, évidemment, un des pouvoirs centraux en Europe, mais c'est aussi un pouvoir central dans le Pacifique », a-t-il ajouté.

Un nouveau contrat en guise de compensation

Autre compensation, l'Australie a dévoilé mi-juin un accord de 555 millions d'euros avec le fabricant français de sous-marins Naval Group pour les sous-marins annulés. Au total, l'échec du contrat des sous-marins français aura coûté 2,3 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros) aux contribuables australiens. Cette somme correspond aux obligations induites par le Strategic Partnership Agreement (SPA) signé entre la France et l'Australie lors du lancement du programme de classe Attack. Naval Group a ainsi pu négocier avec Canberra le coût des travaux qui restaient à réaliser jusqu'à l'arrêt définitif du programme, ainsi que les coûts de démobilisation et les coûts de terminaison, comme le licenciement des 300 collaborateurs australiens et les coûts associés à tous ses fournisseurs et prestataires.

(Avec AFP)