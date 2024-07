Boeing : Qatar Airways commande vingt 777X pour près de 9 milliards de dollars

Boeing fait le plein de commandes. Ce mardi, au deuxième jour du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), la compagnie Qatar Airways a commandé 20 avions long-courriers 777X supplémentaires, un contrat d'une valeur de 8,8 milliards de dollars au prix catalogue, selon Boeing. Cette commande porte à 94 la flotte de 777X en commande par la compagnie qatarienne.

« En gardant un oeil sur l'avenir, nous continuons à nous assurer que tous les passagers de Qatar Airways bénéficient des meilleurs produits et services disponibles dans l'industrie », affirme dans un communiqué Badr Mohammed Al-Meer, le patron de Qatar Airways.

Le 777X a débuté ce mois-ci ses vols d'essai en vue d'obtenir la certification lui permettant d'entrer en service. Celle-ci est attendue en 2025, avec cinq ans de retard. Ce bicouloir, avec son envergure de 72 mètres et une longueur maximale de 77 mètres, a vocation à être le plus grand biréacteur opérationnel au monde. L'A380 d'Airbus et le 747 de Boeing, deux gros-porteurs qui ne sont plus fabriqués, étaient équipés de quatre réacteurs. Dans sa version 777-9, celle commandée par Qatar Airways, l'appareil pourra emporter jusqu'à 426 passagers sur 13.500 kilomètres.

Fin juin, 540 exemplaires avaient été commandés. Sa chaîne d'assemblage se trouve à Everett, près de Seattle (Etat de Washington, nord-ouest des Etats-Unis).

Quant à elle, la compagnie qatarienne, dont la base de Doha sert de pont (hub) entre l'Europe et l'Asie, est dotée de 157 avions gros-porteurs de tous types, pour 29 avions moyen-courriers.

Korean Air commande 20 777 et 20 Dreamliner 787

Au cours du salon de Farnborough, la compagnie Korean Air a également signé lundi un protocole d'accord avec Boeing en vue d'acquérir 20 exemplaires du 777-9 ainsi que 20 Dreamliner 787, ce qui pourrait porter son montant à plus de 15 milliards de dollars selon les prix catalogue.

« L'arrivée des Boeing 777-9 et 787-10 marque une étape importante dans notre objectif stratégique d'expansion et de modernisation de notre flotte », s'est réjoui Walter Cho, le PDG de Korean Air. Celui-ci a néanmoins déclaré qu'il espérait recevoir la première livraison « à l'heure » selon l'AFP, celle-ci étant prévue en 2028. Confronté à des problèmes de qualité, Boeing peine à monter en cadence et n'a toujours pas certifié le 777-9 qui devait initialement entrer en service en 2020.

De son côté, Japan Airlines qui exploite déjà une cinquantaine d'exemplaires, a commandé dix nouveaux 787-9 fermes, assortis d'options pour 10 appareils supplémentaires. Enfin, toujours lundi, Boeing a conclu une commande ferme avec la compagnie américaine National Airlines pour quatre avions cargo 777-200, pour répondre à une hausse de la demande de transport.

Macquarie AirFinance commande 20 737-8 à Boeing

Ce mardi, plus tôt dans la journée, c'est un autre avion de Boeing qui s'est retrouvé au sous le feu des projecteurs. Macquarie AirFinance a, en effet, commandé 20 737-8 à Boeing, à l'occasion du salon de Farnborough.

« Alors que le renouvellement de la flotte de monocouloirs prend de l'ampleur, le choix du 737-8 par Macquarie AirFinance permettra à ses clients d'abandonner progressivement les avions plus anciens et d'exploiter les avions à réaction les plus économes en carburant de l'industrie », a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes. « Les loueurs tels que Macquarie AirFinance sont des partenaires clés de Boeing et de nos compagnies aériennes clientes, soutenant les livraisons d'avions et proposant des solutions financières aux transporteurs qui souhaitent renouveler ou agrandir leurs flottes avec le 737 MAX. »

Avec cette commande, ce fournisseur de solutions de location et de financement d'avions double son carnet de commandes de 737-8. « Cette commande porte notre carnet de commandes OEM existant à 86 avions fermes et permettra à nos compagnies aériennes partenaires d'accéder aux avions les plus modernes et les moins consommateurs de carburant », a déclaré Eamonn Bane, PDG de Macquarie AirFinance.

Il ajoute aussi que « l'expansion et le renouvellement continus de notre flotte soulignent notre confiance dans les solides perspectives de croissance future du transport aérien commercial mondial. »

Airbus prend des commandes de Virgin Atlantic et Japan Airlines

Toujours ce mardi, ce fut aussi au tour d'Airbus d'annoncer de nouvelles commandes. Le constructeur européen a obtenu une commande ferme de Virgin Atlantic, créée par le célèbre milliardaire Richard Branson. Le contrat comprend 7 A330-900, ce qui porte les engagements de la compagnie britannique à un total de 19 A330 NEO. 5 exemplaires sont déjà en exploitation dans la flotte de la compagnie. Avec ces nouveaux appareils, elle devrait pouvoir remplacer ses dix A330 de première génération, dont la moyenne d'âge dépasse la douzaine d'années.

Airbus a également confirmé un succès de poids avec la finalisation d'une commande auprès de Japan Airlines, qui fut longtemps une chasse gardée pour Boeing. Après avoir confirmé l'achat de 10 Boeing 787 hier, la compagnie japonaise en a fait de même avec 20 avions long-courrier A350-900 et 11 monocouloirs A321 NEO ce mardi.

Au premier jour du salon de Farnborough, lundi, le constructeur européen avait aussi signé un protocole d'accord (MoU) avec Drukair, la compagnie aérienne d'Etat du Royaume du Bhoutan. Celui-ci porte sur trois A320 NEO et deux A321 XLR (version long-courrier de l'A321 NEO, tout juste certifiée), en vue de livraisons à partir de 2030.

(Avec AFP)