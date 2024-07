Airbus passe à l'action à Farnborough avec Virgin Atlantic et Japan Airlines

Après une première journée discrète, Airbus lance enfin son salon aéronautique de Farnborough. Ce mardi, le constructeur européen a obtenu une commande ferme de la part d'un local de l'étape, Virgin Atlantic, créée par le célèbre milliardaire Richard Branson. Le contrat comprend sept A330-900, ce qui porte les engagements de la compagnie britannique à un total de 19 A330 NEO. C'est une bonne nouvelle pour le constructeur qui peine encore à faire décoller commercialement son programme. Fin juin, il revendiquait ainsi un peu plus de 300 commandes chez 30 clients.

« Aujourd'hui, nous achevons la transformation de notre flotte, qui représente plusieurs milliards de dollars, avec l'achat de sept A330-900 supplémentaires, dont nous savons que nos clients et notre personnel adorent les vols », s'est réjoui pour sa part Shai Weiss, directeur général de Virgin Atlantic.

Cinq exemplaires sont déjà en exploitation dans la flotte de la compagnie. Avec ces nouveaux appareils, elle devrait pouvoir remplacer ses dix A330 de première génération, dont la moyenne d'âge dépasse la douzaine d'années. La compagnie, spécialisée sur les vols transatlantiques, exploite également des A350-1000 et des Boeing 787-9.

Lire aussiBoeing marque d'entrée à Farnborough avec Korean Air et Japan Airlines

Airbus continue sa percée chez Japan Airlines

Airbus a également confirmé un succès de poids avec la finalisation d'une commande auprès de Japan Airlines, qui fut longtemps une chasse gardée pour Boeing. Après avoir confirmé l'achat de 10 Boeing 787 hier, la compagnie japonaise en a fait de même avec 20 avions long-courrier A350-900 et 11 monocouloirs A321 NEO ce mardi. Elle avait annoncé ses intentions en mars dernier. Petit bémol pour Airbus, elle parlait alors de 21 A350, dont un appareil affecté à son réseau domestique dès 2025.

Quoi qu'il en soit, Japan Airlines devient un opérateur de plus en plus solide du fer de lance de la gamme long-courrier d'Airbus. Ce nouveau contrat porte son carnet de commandes à 52 exemplaires, dont 18 en service. Les nouveaux appareils commandés arriveront à partir de 2027. Et la compagnie japonaise devient aussi pour la première fois cliente d'un avion monocouloir d'Airbus. Les A321 NEO viendront remplacer la flotte actuelle de Boeing 767 sur le réseau domestique à partir de 2028, devenant ainsi les nouveaux vecteurs du « middle of market » de la compagnie japonaise.

« Nous sommes ravis d'avoir signé la commande ferme pour l'introduction d'A350 supplémentaires et de nouveaux A321. Nous allons accélérer la mise en service d'avions ultramodernes et économes en carburant afin d'offrir à nos passagers un excellent service et de réduire les émissions de CO₂. Nous pensons que cette introduction supplémentaire d'avions Airbus permettra d'approfondir notre partenariat », a déclaré Yukio Nakagawa, vice-président chargé de l'approvisionnement de Japan Airlines.

Lire aussiNouvelle commande passée à Airbus et Boeing : 42 avions pour Japan Airlines

Drukair continue de miser sur la famille A320

Au premier jour du salon de Farnborough, lundi, Airbus avait aussi signé un protocole d'accord (MoU) avec Drukair, la compagnie aérienne d'Etat du Royaume du Bhoutan. Celui-ci porte sur trois A320 NEO et deux A321 XLR (version long-courrier de l'A321 NEO, tout juste certifiée), en vue de livraisons à partir de 2030. La compagnie veut ainsi étendre son réseau international vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Australie, au départ de la ville de Gelephu, dont le développement a été mis au centre de la stratégie économique du Bhoutan.