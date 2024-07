Le transport mondial touché par la panne, la France relativement épargnée

Dans le maelström créé par la panne informatique qui a touché les outils Windows à travers le monde, les transports se sont retrouvés au cœur du tourbillon. Tout au long de la matinée, de nombreuses compagnies aériennes ont annoncé avoir été touchées de façon plus ou moins importante, tout comme de nombreux aéroports ou encore des opérateurs ferroviaires. Ces problèmes ne touchent pas les systèmes critiques pour la sécurité des vols ou des circulations, et semblent affecter essentiellement des systèmes au sol tels que ceux d'enregistrement ou de réservation. Mais cela suffit à perturber largement les opérations à l'échelle mondiale. Dans ce désordre général, la France semble bien s'en tirer pour le moment.

Certaines compagnies semblent en mesure de redémarrer leurs systèmes et de contourner le problème par la mise à jour de contenu déployé par l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike pour les systèmes Windows. La mise en place d'un correctif pourrait aussi améliorer les choses. En attendant, certaines compagnies mettent en place des procédures manuelles, pour l'enregistrement des passagers notamment, afin d'amortir les perturbations. Mais cela génère nécessairement des retards importants et de longues files d'attente se sont formées dans les aéroports à travers le monde. D'autres compagnies sont contraintes de suspendre tout bonnement leurs opérations. Ce qui est sûr, c'est que la note sera salée pour tout le monde.

La France semble relativement épargnée

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a affirmé à La Tribune que les outils du contrôle aérien français n'avaient pas été affectés. Elle reste du moins très attentive à l'évolution de la situation et du programme de vol des compagnies. L'administration reste néanmoins très prudente. Il semble ainsi très difficile de pouvoir faire des prévisions sur les perturbations pour les prochaines heures et encore moins sur la journée. Du côté du ministère des transports, on indique également « suivre avec attention l'évolution de la situation ».

Du côté des opérationnels, Air France semble avoir réussi à mitiger les risques. A midi, la compagnie indiquait que ses opérations « restent proches de la normale malgré la crise informatique mondiale en cours. A ce stade, seuls les vols vers Amsterdam et Berlin sont perturbés. Les autres vols partent et arrivent normalement. » Elle n'exclut néanmoins pas des retards sur la journée. Aucun système opérationnel ne semble ainsi affecté pour Air France, même si elle indiquait plus tôt ce matin subir tout de même des perturbations « dans certaines escales ».

Paris Aéroports (groupe ADP) a indiqué ne pas être touché par la panne, mais que plusieurs compagnies sur les plateformes d'Orly et Roissy sont affectées avec comme conséquences un « ralentissement des enregistrements, des retards et la suspension temporaire de certains programmes de vols ». De la même manière, d'autres aéroports français sont touchés a priori indirectement.

Des situations disparates à travers le monde

Les Etats-Unis semblent en revanche particulièrement touchés. L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a indiqué que « plusieurs compagnies aériennes (lui) ont demandé de les aider avec des immobilisations au sol jusqu'à ce que le problème soit résolu ». Les trois géants américains du transport aérien que sont Delta Air Lines, United Airlines et American Airlines, ont ainsi suspendu temporairement leurs opérations et actuellement six aéroports internationaux sont fermés à travers le pays, dont Boston ou Las Vegas.

A 12h30 (heure de Paris), United Airlines indiquait que « certains vols reprennent, alors (qu'elle) travaille à la restauration complète » des systèmes informatiques concernés. Elle prévient néanmoins que « de nombreux clients voyageant aujourd'hui risquent de subir des retards ». De son côté, American Airlines déclare avoir « pu rétablir nos opérations en toute sécurité depuis 5 heures du matin (11h, heure de Paris) ». Ce n'est pas encore le cas chez Delta Air Lines.

En Europe, Ryanair et KLM ont notamment fait part de leurs difficultés. La low cost irlandaise demande à ses passagers d'arriver avec trois heures d'avance à l'aéroport afin de pouvoir s'enregistrer sur place. La compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM indique pour sa part « avoir été touchée par la panne informatique mondiale, rendant impossible le traitement des vols. [...] Pour l'instant, nous sommes contraints de suspendre la plupart des opérations. » Cette dernière subit en plus les perturbations rencontrées par les deux principaux aéroports des Pays-Bas, Amsterdam-Schiphol et Eindhoven. L'aéroport de Schiphol a indiqué à l'AFP qu'il « cartographiait l'impact » des difficultés.

Des aéroports à l'arrêt

Un grand nombre d'aéroports ont d'ailleurs annoncé des perturbations et la formation de longues files d'attente en plein pic de trafic estival, à l'instar de Sydney en Australie, Singapour, ou encore Hong Kong, mais aussi les aéroports du Royaume-Uni et d'Espagne, selon les autorités de l'aviation civile de ces deux pays. Ces aéroports n'ont pas précisé s'ils étaient directement touchés ou s'ils subissaient les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes.

Dans le cas de Hong Kong et de Singapour, les compagnies semblent les seules touchées à l'image de Cathay Pacific qui indique sur son site que les services de réservation et de rachat sont « actuellement indisponibles », tandis que sa filiale HK Express subit des problèmes sur les enregistrements et les contrôles de sécurité, comme le rapporte l'AFP.

En revanche, l'aéroport de Berlin a suspendu ses opérations, avant d'annoncer une reprise partielle dans la matinée. Dans le même temps, Zurich a suspendu les atterrissages jusqu'à nouvel ordre. L'aéroport laissait tout de même les avions en route se poser dans un premier temps, mais a ensuite demandé à Skyguide (les services de la navigation aérienne suisses) de ne plus accepter d'autres approches.

Skyguide a d'ailleurs déclaré être « également touchés depuis ce matin par la panne informatique mondiale », décidant en conséquence de réduire de 30 % la capacité de trafic en transit au-dessus de la Suisse. Le contrôle suisse a admis que « l'informatique d'entreprise est également partiellement touchée », mais assure que « la sécurité dans l'espace aérien suisse est garantie ».

Le reste des transports moins affecté

Les mêmes disparités se retrouvent du côté ferroviaire, même si l'impact semble bien moins généralisé pour des réseaux essentiellement nationaux avec moins d'opérateurs. En France, le groupe SNCF dans ses différentes composantes comme la RATP ne sont pas touchés par le phénomène.

Ce n'est pas le cas des compagnies ferroviaires du groupe britannique Govia Thameslink Railway. Le principal opérateur ferroviaire du pays a ainsi indiqué ce matin « connaître actuellement des problèmes informatiques étendus sur (son) réseau », comme le rapporte l'AFP. Et il met en garde contre de potentielles annulations de dernières minutes.

Le domaine maritime ne semble pas impacté, même si l'agence de presse néerlandaise ANP rapporte que l'autorité portuaire de Rotterdam enquêtait de son côté sur des « signaux » indiquant que des perturbations pourraient également causer des problèmes dans le port.

