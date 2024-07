Dassault Aviation s'envole en Bourse après ses résultats du premier semestre

Le titre de Dassault Aviation a connu une forte hausse de 10,6% ce mercredi matin à l'ouverture de la Bourse de Paris, atteignant 180 euros. Il est ensuite redescendu pour s'établir à 177,20 euros peu après 14h00, soit encore une belle progression par rapport à la veille (+8,9%). Le titre a ainsi signé l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.

Reste que le titre de Dassault Aviation est encore loin de son pic de mi-mai, à 211,40 euros, le plus haut de son histoire. Il n'a cessé de dégringoler depuis, notamment les jours qui ont suivi les élections européennes, semaine globalement sombre pour l'ensemble de la Bourse française.

Néanmoins, selon les analystes de Stifel, « le cours de l'action de Dassault Aviation devrait doubler au cours des cinq prochaines années », notamment grâce « un carnet de commandes qui pourrait encore grossir ». Avec le bond de ce mercredi en tout cas, le cours du groupe a retrouvé la fourchette dans laquelle il se trouvait courant 2023. À voir pour combien de temps.

Bon premier semestre

Ce regain, Dassault Aviation le doit à ses résultats du premier semestre, publiés mardi soir. Le fabricant des avions de combat Rafale et des avions d'affaires Falcon a enregistré une hausse de 31,5% de son bénéfice net consolidé, à 476 millions d'euros, contre 362 millions d'euros au 1er semestre 2023, d'après un communiqué du groupe. Et de 10,4% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2023, à 2,54 milliards d'euros.

Le groupe a aussi fait état d'une trésorerie disponible, un indicateur qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose l'entreprise, de 8,79 milliards d'euros au 30 juin 2024, en citant des acomptes reçus sur commandes. Elles ont dépassé de 1,7 milliard d'euros les attentes, selon le courtier Berenberg.

Succès pour le Rafale

Concernant le carnet de commandes, il « bat un nouveau record », a affirmé Dassault Aviation. Il s'est établi au 30 juin 2024 à 41,2 milliards d'euros, pour 306 avions (159 Rafale destinés à l'export, 64 Rafale pour la France et 83 Falcon). Les prises de commandes ce semestre représentent 5,1 milliards d'euros, contre 1,68 milliards d'euros il y un an, et est quasi exclusivement (96%) dirigée vers l'export.

« Le Rafale confirme son succès », a déclaré le PDG, Eric Trappier, cité dans le communiqué.

Un avis partagé par les analystes de Stifel. « L'attrait de Dassault Aviation réside dans les perspectives de nouvelles commandes de Rafale », précisent-ils.

Le groupe a notamment enregistré au premier semestre « la prise de commandes de la troisième tranche du contrat Indonésie », soit 18 Rafale, et a livré 6 Rafale à la France. « Dans un contexte de forte augmentation des dépenses militaires dans le monde, le groupe espère devenir le principal fournisseur d'avions de combat de l'Inde, avec la perspective d'un contrat record de 114 Rafale d'une valeur de 20 milliards de dollars », détaille Stifel.

D'ailleurs, le groupe mettra à l'avenir « la priorité sur la production des Rafale, pour la France comme pour l'export », a affirmé Éric Trappier, au vu du « contexte international marqué par la guerre en Ukraine et l'état de guerre au Proche-Orient ».

Côté aviation civile, la dynamique est moins soutenue. Le groupe a enregistré 11 prises de commandes sur le Falcon. Ce qui ne l'a pas empêche d'accroître ses livraisons avec 12 exemplaires, dont des premiers Falcon 6X.

Prudence pour 2024

Malgré cela, le PDG de Dassault Aviation s'affiche prudent. « Comme les autres acteurs majeurs de l'aéronautique, le groupe souffre d'une "supply chain" en difficulté », a-t-il prévenu. Ses chaînes de production se trouvent en effet pénalisées par « des défaillances de certains de [ses] fournisseurs, surtout dans le domaine de l'aérostructure », a-t-il précisé. « Ces difficultés font naître des risques sur les livraisons Falcon et Rafale », a-t-il mis en garde. Dassault promet des « actions internes et externes pour atténuer ces effets » et indique regarder vers l'Inde comme une « occasion d'élargir [sa] supply chain ».

En dépit de ce contexte, Dassault Aviation confirme que ses objectifs 2024 « demeurent inchangés », anticipant un « chiffre d'affaires en hausse » et la livraison de 35 Falcon et 20 Rafale.

(Avec agences)