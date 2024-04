Le sultanat d'Oman s'intéresse au Rafale de Dassault Aviation

Le Rafale continue à plaire dans beaucoup de pays. Y compris des pays équipés d'avions de combat américains ou de Typhoon proposés par le consortium européen Eurofighter (BAE Systems, Airbus et l'italien Leonardo). Ainsi, selon plusieurs sources concordantes, le Sultanat d'Oman, baigné par les eaux de la mer d'Arabie et ayant comme voisin le Yémen, a exprimé un réel intérêt pour l'avion de combat tricolore. « Le prospect est en cours », explique-t-on à La Tribune. Si Dassault Aviation reste prudent sur ce dossier, l'avionneur de Saint-Cloud n'a pas fermé la porte. D'autant qu'il recherche des commandes de relativement taille modeste (entre 12 et 18 appareils) pour compléter son calendrier de livraisons issues de grands contrats gagnés aux Émirats Arabes Unis (80 Rafale), en France (42) et en Indonésie (42), voire en Arabie saoudite, où il est en course pour vendre 54 appareils. Contacté par La Tribune, Dassault Aviation n'a pas souhaité faire de commentaire.

C'est le cas d'Oman, qui souhaiterait entre 12 et 18 avions de combat. Après la multiplication des commandes du Rafale (18 en 2024, 60 en 2023 et 92 en 2022), Dassault Aviation s'est mis en ordre de marche pour augmenter la cadence de production de l'avion de combat tricolore. « Nous passons d'une cadence, qui était quasiment inférieure à un en 2020, où cela devenait vraiment critique, à une cadence 3. Aujourd'hui, nous sommes à cadence 2 », avait expliqué en décembre le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD). L'avionneur se dit capable, à condition d'obtenir de nouvelles commandes (Inde, Arabie Saoudite...) de passer à une cadence de quatre Rafale par mois.

Lire aussiDassault Aviation : les dix faits marquants de 2023

F-16 et Eurofighter dans la flotte royale

Le sultanat Oman est actuellement équipé par des avions américains et le Typhoon. En 2001, les Etats-Unis ont vendu 12 F-16 C/FD et d'autres équipements militaires d'un montant total de 1,12 milliard de dollars à la Force aérienne royale d'Oman. Puis, Lockheed Martin a décroché un second contrat de 12 F-16 conclu en 2011. En décembre 2012, le groupe de défense britannique BAE Systems a signé un contrat d'environ 2,5 milliards de livres (3 milliards d'euros) avec le sultanat d'Oman portant sur la fourniture de 12 avions de chasse Eurofighter Typhoon et de huit avions d'entraînement Hawk. Cet accord, selon BAE Systems, reposait « sur une longue histoire de coopération étroite entre BAE et les forces armées omanaises ».