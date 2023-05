Le Danemark s'oppose lui aussi à la vente d'une entreprise stratégique (NKT Photonics)

Il n'y a pas que la France qui s'oppose au rachat de ses pépites stratégiques à l'image de Photonis, et bientôt de Segault. C'est aussi le cas du gouvernement danois qui s'est opposé début mai au rachat de la société danoise NKT Photonics A/S, qui fabrique des lasers et des composants d'équipement lasers, par la société japonaise Hamamatsu Photonics. Au Danemark, le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Affaires financières, Morten Bødskov (Social-Démocratie), a rejeté la demande de Hamamatsu Photonics après avoir consulté quatre ministères (Finances, Affaires étrangères, Justice et Défense). Pourtant, le groupe japonais avait obtenu les autorisations des autorités en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Allemagne. Le groupe japonais envisage de prendre « d'autres mesures » à la suite de cette décision du gouvernement danois.



Ainsi, le 2 mai, le groupe japonais a reçu un avis de la Danish Business Authority lui indiquant que cette opération n'avait pas été approuvée conformément à la loi danoise sur les investissements étrangers. NKT Photonics A/S est fabricant de lasers à fibre doté d'une technologie unique de production de fibres à cristaux photoniques pour l'amplification laser à impulsions ultracourtes et la transmission par fibre. Les principaux marchés de NKT Photonics sont la médecine et les sciences de la vie, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, et, enfin, la technologie quantique et nano.

Une opération de plus de 200 millions d'euros

Le groupe japonais, qui enregistre un chiffre d'affaires annuel proche de 1,2 milliard d'euros, avait annoncé le 9 juin vouloir racheter NKT Photonics A/S, basé à Birkerod au Danemark, via sa filiale européenne basée à Bruxelles, Photonics Management Europe SRL. pour un montant de 205 millions d'euros. L'entreprise danoise a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 80,1 million euros. Mais en février 2022, NKT Photonics s'est partiellement séparée de ses activités de détection. Le prix d'acquisition comprend le montant de la dette nette en plus de la valeur des capitaux propres. L'acquisition sera financée par fonds propres et par des emprunts bancaires.