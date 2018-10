Louvois : le ministère des Armées a déjà perdu près de 100 millions d'euros

Le système de paie Louvois distille encore un peu de son poison. Toutefois, la note reste salée pour le ministère des Armées depuis le début de la crise. Très salée même. Car près de 100 millions d'euros ont déjà été définitivement perdus. "Nous sommes face à des indus constatés, qui s'élevaient au 31 juillet 2018 à 573 millions d'euros, accumulés depuis le début de la crise Louvois", a révélé le secrétaire général pour l'administration (SGA) du ministère des Armées, Jean-Paul Bodin. Sur ce montant, 405 millions d'euros ont été recouvrés, soit environ 70 % du total. Mais, le ministère a décidé "d'abandonner près de 95 millions d'euros, dont 20 millions d'euros résultant de remises gracieuses et le reste de problèmes de calendrier dans l'envoi des demandes de recouvrement", a-t-il toutefois précisé lors de son audition à l'Assemblée nationale.

"Environ 13 % des demandes sont encore en cours de traitement. Nous nous apercevons que les remboursements demandés aux personnels sont effectués même s'ils font parfois l'objet de recours, de contestations. Nous avons d'ailleurs mis en place un dispositif à cette fin", a assuré Jean-Paul Bodin.

Selon Jean-Paul Bodin, la situation "se stabilise globalement". "Le nombre de recours déposés par les militaires devant la commission de recours se situait aux alentours de 50 depuis le début de l'année et a baissé à 38 en août : cela laisse à penser que la situation s'est améliorée", a-t-il constaté.

Louvois marche de mieux en mieux, son remplaçant très en retard

Sur 185.778 soldes payées en août 2018, seules 0,04 % l'ont été avec un autre logiciel que Louvois. "On peut donc considérer que l'on paie aujourd'hui la quasi-totalité des soldes via Louvois", a affirmé le SGA. Toutefois, 4.341 bulletins de solde ont dû faire l'objet de corrections avant mise en paiement : "cela signifie qu'un suivi extrêmement précis du système doit être effectué chaque mois. On peut néanmoins affirmer que le système est relativement stabilisé et fournit aujourd'hui des soldes qui semblent justes", a-t-il estimé.

Source Solde, qui est appelé à remplacer le logiciel de paie Louvois, entre en phase de tests en grandeur nature, a confirmé la directrice des ressources humaines du ministère des armées, Anne-Sophie Avé. Mais rien ne semble sûr. "Les incertitudes techniques qui entourent toujours la mise en œuvre de Source Solde doivent cependant être éclaircies. Un second Louvois n'est pas envisageable", a pour sa part affirmé le député Républicain Claude de Ganay, rapporteur pour le soutien et la logistique interarmées. Ce que confirme le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck : "Initialement, le logiciel Source Solde devait être installé au début de 2017, mais il devrait finalement l'être en 2019 seulement, parce que nous prendrons le temps nécessaire;Chat échaudé craint l'eau froide". Source Solde sera déployé d'abord dans la marine.

"La marine nationale sera la première à adopter le nouveau calculateur dans les prochains mois. Nous suivons ce dossier comme le lait sur le feu : vous imaginez que nous ne prendrons aucun risque, et certainement pas celui de vivre un deuxième Louvois. Nous sommes vraiment optimistes : Les tests sont très positifs. Il reste que chat échaudé craint un peu l'eau tiède, donc le taux d'erreurs acceptable avant « bascule » est cinquante fois inférieur au taux interministériel", a expliqué Anne-Sophie Avé

Bascule dans la marine au premier semestre 2019

"Un calendrier de mise en œuvre a été défini, sur lequel nous sommes un peu en retard", a convenu Jean-Paul Bodin. Le ministère aurait dû basculer vers ce système courant 2018. "Nous sommes actuellement en pré solde en double pour la marine et devrions vraisemblablement, courant novembre, décider d'un éventuel basculement en solde en double, a-t-il expliqué. Nous aurons quatre mois de solde en double, avant de basculer ensuite définitivement dans le dispositif de Source Solde". Pourquoi un tel retard? L'industriel Sopra, sélectionné en 2015 par la direction générale pour l'armement (DGA), a rencontré "un certain nombre de difficultés dans la mise au point du dispositif, en raison de la très grande complexité de notre système de rémunération", a expliqué le SGA.

Le secrétariat général pour l'administration a renforcé les équipes tant du ministère que de l'industriel, "si bien que nous sommes aujourd'hui plus confiants dans un calendrier qui permettrait une bascule de la marine dans le premier semestre de l'année 2019", a assuré Jean-Paul Bodin. Avant de basculer, le SGA souhaite disposer d'éléments de comparaison entre la solde telle qu'elle sort de Louvois et de Source Solde et, dans l'hypothèse où des différences sont constatées, de les expliquer. "Ces différences existent puisque Source Solde est recalé par rapport à l'ensemble du dispositif réglementaire, alors que Louvois comporte encore des dispositions résultant d'interprétations différentes des armées, selon les indemnités", a expliqué le SGA. Si le calendrier est tenu, le SGA envisage en 2019 le raccordement de l'armée de terre à Source Solde même si aucune décision n'est prise pour le moment.

Le SGA a encore beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. "Nous veillons aussi très attentivement à la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS). Pour les personnels militaires, le PAS relève de la compétence du ministère qui administre et gère la solde de ces personnels. Aujourd'hui, les tests techniques réalisés sur Louvois et sur Source Solde montrent que ces dispositifs peuvent intégrer le prélèvement à la source". Mais "l'une des grandes difficultés de mise en œuvre du PAS tient à l'existence de revenus exceptionnels", a noté le SGA. Car une grande partie des militaires n'ont pas, compte tenu de leurs engagements opérationnels et de l'entraînement, la même rémunération deux mois de suite...