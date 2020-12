Moteurs de l'Eurodrone : dernière chance pour Safran de supplanter General Electric

Pour 21 systèmes et 63 drones, la facture ne devait pas dépasser 7,1 milliards d'euros, développement compris. (Crédits : Airbus)

Airbus Defence a demandé une ultime offre commerciale à General Electric et à Safran Helicopter Engines pour la motorisation du drone MALE européen, l'Eurodrone. Safran HE va-t-il saisir sa chance et combler son retard pa rapport à l'offre de GE ?