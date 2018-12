Pourquoi l'Etat ne souhaite plus désinvestir dans Safran

Selon des sources concordantes, l'Etat va marquer une longue pause dans le processus de cession de sa participation dans le capital de Safran. "Nous avons plus l'intention de bouger" dans le capital de l'équipementier aéronautique et de défense, explique-t-on à La Tribune. Malgré la nouvelle cession de l'Etat début octobre sur le marché de 2,35% du capital de Safran, il est toujours le premier actionnaire du groupe aéronautique, avec 10,81% du capital (contre 13,16% auparavant) et 18,4 % des droits de vote exerçables. Avec cette pause, l'Etat souhaite envoyer un signal fort aux marchés en mettant Safran "à l'abri de mésaventures capitalistiques hostiles", précise-t-on à La Tribune.

Une minorité de blocage au-dessus de 20% du capital de Safran

Pour "verrouiller" le capital de Safran, l'Etat peut également compter sur l'actionnariat salarié (6,9 % du capital et 10,7% des droits de vote), l'autocontrôle (2,4% du capital), ainsi que les ex-actionnaires de référence de Zodiac racheté en février 2018 (les familles, le fonds FFP - holding de la famille Peugeot - et le Fonds Stratégique de Participation détenu par six assureurs : BNP Paribas Cardiff, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Sogécap, Groupama et Natixis Assurances). Ces derniers détiennent 2,5 %. Soit une minorité de blocage de la part du capital "public" qui pèse plus de 20% dans le capital de l'équipementier aéronautique (22,61% au total).

Et si d'aventure l'Etat souhaitait au final se désengager, il tenterait, avant une opération de cession, de trouver un industriel français, voire européen, de référence pour se substituer à lui afin de protéger un groupe très stratégique pour la France notamment dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Outre les moteurs civils, Safran travaille beaucoup dans la défense : numéro quatre mondial dans les moteurs d'avions militaires, numéro deux mondial dans les moteurs spatiaux (+ missiles balistiques), numéro un européen dans les drones tactiques, dans les systèmes optroniques et dans les systèmes de navigation inertielle (y compris pour la dissuasion). Il fabrique également les turbines des hélicoptères de l'armée française (Tigre, NH90, Caracal...). Enfin, Safran emploie, avec le rachat de Zodiac Aerospace, plus de 91.000 personnes pour un chiffre d'affaires qui s'élèverait à environ 21 milliards d'euros (pro-forma 2016).