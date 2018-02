La famille Peugeot nouvel actionnaire de Safran

FFP, holding de la famille Peugeot, a annoncé mardi devenir actionnaire de l'équipementier aéronautique Safran après avoir apporté l'intégralité de ses actions Zodiac Aerospace à l'offre publique d'échange (OPE) initiée par Safran. Pour mémoire, l'acquisition de Zodiac fera de Safran "le troisième acteur aéronautique et le deuxième fournisseur d'équipements aéronautiques à l'échelle mondiale".



Un communiqué publié ce mardi matin décrit les termes de l'OPE : FFP explique avoir reçu 2,8 millions d'actions Safran inaliénables pour une durée de 3 ans ainsi que 141 millions d'euros, et acheté 375.237 actions ordinaires Safran sur le marché pour un montant de 31 millions d'euros.

Robert Peugeot candidat au conseil d'administration

"FFP a vocation à participer à la gouvernance de Safran via une société commune qui aura pour objet de représenter FFP et le Fonds Stratégique de Participations (FSP), agissant de concert vis-à-vis de Safran, au conseil d'administration du nouveau groupe", a ajouté la holding d'investissement.

La candidature de cette société commune, dénommée F&P et représentée par Robert Peugeot, sera proposée à la prochaine assemblée générale des actionnaires de Safran le 25 mai prochain.

Safran, qui contrôle désormais 88% du capital de Zodiac, a annoncé mardi un résultat opérationnel courant ajusté en hausse de 2,7% en 2017 et viser pour 2018 une croissance de 7-10%.

FFP actionnaire de Zodiac Aerospace depuis 2006

L'opération publique d'échange est en gestation depuis plusieurs mois. Pour mémoire, dans un communiqué en date du 7 décembre 2017, la FFP rappelle que ces derniers mois, FFP a pleinement contribué, au sein du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace, au rapprochement avec Safran.

La FFP rappelle au passage qu'elle est membre du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace depuis 11 ans, affirmant que, depuis 2006, son chiffre d'affaires a plus que doublé sur la décennie, produisant une création de valeur pour FFP de 270 millions d'euros depuis l'investissement initial.



« Après 11 ans de présence active au capital et au conseil de surveillance du groupe Zodiac Aerospace, nous sommes fiers de contribuer activement à la création d'un des principaux acteurs de l'industrie aéronautique, basé en France. Nous serons heureux de l'accompagner dans les années qui viennent », affirmait Robert Peugeot dans ce communiqué.



FFP actionnaire de Peugeot SA, mais aussi de Zodiac, SEB, Eren RE...

Cotée sur Euronext, FFP est une société d'investissement détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert Peugeot. Si l'on détaille les participations, le groupe FFP est d'abord un des principaux actionnaires de Peugeot SA.

A côté de cela, il mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Il détient ainsi des participations dans des sociétés cotées (LISI, Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de capital-investissement.

(Avec Reuters)