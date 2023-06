Chine : les ventes de voitures neuves tirées par l'électrique

Avec 1,76 million de voitures particulières vendues en mai, le marché chinois, premier marché automobile mondial, a enregistré une belle hausse de 28,6% sur un an, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA) ce jeudi 8 juin.

Parmi elles, 480.000 véhicules étaient électriques, soit environ 27% du total. Les ventes pour ce type de modèles affichent ainsi toujours une impressionnante progression sur l'immense marché chinois (+48% sur un an).

Le marché chinois de l'électrique a connu ces dernières années un développement exponentiel, porté notamment par des subventions à l'achat. Elles ont toutefois disparu fin décembre 2022, le gouvernement estimant que le marché n'a plus besoin de soutien.

Les marques chinoises dominent les grands constructeurs

Des dizaines de marques locales innovantes se sont lancées sur le marché de l'électrique et rivalisent avec des constructeurs étrangers qui peinent à s'adapter. Le chinois BYD était ainsi en mai le champion incontesté de l'électrique dans son pays avec plus de 239.000 voitures vendues. Loin devant Tesla et ses 77.695 véhicules écoulés. Le géant américain n'a toutefois pas dit son dernier mot. Lui qui dispose déjà d'une gigantesque usine à Shanghai a fait part en avril de son souhait d'en implanter une deuxième pour fabriquer des batteries.

Volkswagen souhaite aussi renforcer sa présence sur le marché chinois. Le constructeur, qui a vu ses ventes dans le pays fortement augmenter ces dernières années dans l'électrique a déclaré en avril vouloir investir environ un milliard d'euros dans un nouveau centre de développement pour ce type de véhicule. Cette nouvelle structure, qui devrait ouvrir début 2024, sera dédiée à la conception de voitures pour le marché chinois et installée à Hefei (est), grande ville située à 400 km à l'ouest de Shanghai.

À noter par ailleurs que les exportations de véhicules électriques chinois en mai ont plus que doublé sur un an (+135,7%). Ils représentaient plus de 30% du total des voitures chinoises vendues à l'international, selon la CPCA. BYD, qui commercialise ses voitures dans une cinquantaine de pays, y compris en Europe, fait partie de cette multitude de constructeurs chinois à mettre désormais le turbo à l'étranger. Le géant chinois est par ailleurs accusé par son concurrent Great Wall Motors, de vendre des modèles de voitures hybrides qui ne respecteraient pas les normes d'émissions en vigueur en Chine.

Le marché chinois dope le mondial

Au niveau mondial, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues en 2022 dans le monde, « et les ventes devraient croître encore de 35% cette année pour atteindre 14 millions » d'unités, selon un rapport de fin avril de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

« Cette croissance explosive signifie que la part de marché des voitures électriques est passée de 4% en 2020 à 14% en 2022 et devrait encore augmenter à 18% cette année », selon ses dernières projections.

Les ventes électriques sont les plus dynamiques sur les plus grands marchés mondiaux, à savoir Chine, États-Unis et Europe. L'ex-Empire du Milieu a même pris un temps d'avance : près de deux voitures électriques sur trois dans le monde y sont aujourd'hui vendues, et ses usines dominent le secteur des batteries et des composants nécessaires à leur fabrication. L'AIE voit la part de marché des voitures électriques atteindre 60% dans ces trois zones géographiques d'ici à 2030.

(Avec AFP)