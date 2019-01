Renault : le verre à moitié plein ou vide des ventes 2018

Décidément, l'année 2018 a été un exercice commercial très compliqué pour les groupes automobiles français. Quelques jours après PSA, Renault a publié, vendredi 18 janvier, ses résultats commerciaux. Au chapitre des bonnes nouvelles, les ventes du groupe sont en hausse de 3,2% et approchent le seuil des 4 millions d'immatriculations, avec 3,9 millions d'unités.

Leader de l'electromobilité en Europe

Autre motif de satisfaction: les ventes de voitures électriques qui ont augmenté de 36% avec 50.000 unités, avec une très nette accélération au second semestre (+62%). La stratégie électromobilité de Renault est probablement l'une des plus avancées au monde avec pas moins de cinq modèles commercialisés en Europe ce qui lui permet de contrôler 22,2% de part de marché en Europe. Les ventes de Zoé ont augmenté de 26% à 40.000 unités environ. C'est de bon augure pour les objectifs de CO2 de 2021 que redoutent tant les constructeurs automobiles européens.

Toujours au rayon des réjouissances, le groupe français peut se targuer d'avoir bien résisté aux vents contraires sur plusieurs marchés émergents majeurs comme l'Argentine et la Turquie, deux pays pourtant lourdement secoués par des crises financières. En Argentine, Renault est stable alors que le marché a chuté de plus de 10%. En Turquie, le groupe français a essuyé une chute de 35% de ses ventes ce qui correspond à celle du marché. Résultat, cela n'a pas altéré sa part de marché d'environ 19%.

En attendant l'Arkana...

En Russie, le groupe profite de la reprise du marché (+12,8% en 2019), mais c'est surtout la marque Lada qui en profite avec une hausse de 15,6% grâce à la Vesta, voiture la plus vendue en Russie. La marque au losange espère redynamiser ses ventes en 2019 avec l'arrivée de l'Arkana, ce SUV coupé qui avait surpris la presse internationale en septembre dernier. Enfin, au Brésil, Renault fait deux fois mieux que le marché avec des ventes en hausse de 28% et une part de marché qui approche les 9%.

Enfin, la belle performance de Dacia qui voit ses immatriculations augmenter de 7% et franchir le seuil des 700.000 immatriculations est également à noter. Mais ce chiffre dissimule l'autre versant des résultats commerciaux de Renault, celui d'une performance fondée notamment autour des produits d'entrée de gamme.

L'entrée de gamme domine les ventes

Ainsi, les trois premières ventes du groupe (toutes marques confondues) sont soit situées dans des petits segments ou font partie de la gamme bas coût du groupe (vendue sous les marques Dacia ou Renault). On retrouve ainsi la Clio, première vente du groupe avec 451.500 unités vendues. La citadine a réussi l'exploit de voir ses volumes augmenter de 10.000 unités, alors qu'elle entrait dans sa dernière année de commercialisation avant son renouvellement en 2019. Malheureusement, le segment des compacts est l'un des plus concurrentiels et les marges ne sont pas les plus fortes.

En deuxième et troisième position, on retrouve deux modèles low-cost, le Sandero et le Duster (première et deuxième génération) qui s'affichent avec respectivement 428.000 et 353.000 ventes. A eux trois, les ventes cumulées représentent un tiers des ventes du groupe automobile français. Les modèles dits haut de gamme, comme le Kadjar ou le Koleos, affichent des ventes en baisse avec respectivement 134.000 ventes (-13%) et 68.000 unités (-10%). Les Talisman et l'Espace ne font même pas parti du Top 20 des ventes du groupe. Même le Scénic, la plus accessible des familiales du catalogue, affiche des ventes en baisse de 10%, et ce, moins de deux ans seulement après son lancement commercial.

Heureusement, le Captur reste la star du groupe avec des ventes en hausse alors qu'il arrive, lui aussi, en fin de cycle avec 241.000 (+3%). Quatrième meilleure vente du groupe, ce SUV de segment B contribuera assurément aux profits du groupe.

La Chine dérape

Autre difficulté pour Renault, le marché chinois où les ventes de la marque ont baissé de 27% sur l'année. Certes, la performance sur le premier marché automobile mondial a été largement compensé par l'intégration des ventes de Jinbei et Huasong. La marque au losange espère que l'année 2019 sera plus dynamique avec l'arrivée de deux nouveaux modèles, mais la mauvaise conjoncture du marché chinois, pourrait contrarier cette perspective.

En 2019, le pari de Renault sera le premier acte du cycle de renouvellement de sa gamme avec une nouvelle Clio, puis avec un nouveau Captur. Les designers ont promis qu'ils allaient, à l'occasion de ce nouveau cycle de renouvellement, mettre l'accent sur le style intérieur. Reste à espérer qu'entre temps le groupe n'aura pas trop souffert du spectaculaire bouleversement managérial consécutif à l'arrestation de Carlos Ghosn.