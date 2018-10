Renault lance K-ZE une voiture électrique pour conquérir les émergents

"Le futur de la mobilité, c'est la voiture électrique", a tonné Carlos Ghosn à la veille du Mondial de l'automobile de Paris, plus convaincu et surtout conforté que jamais de son choix de miser sur la voiture électrique environ dix ans avant la plupart de ses concurrents (dès 2009). Contre toute attente, le patron de Renault a levé le voile sur le K-ZE et qui apparait comme le premier volet d'une nouvelle offensive électrique.

La Chine, marché incontournable de la voiture électrique

Il s'agit d'un SUV 100% électrique qui sera lancé en 2019 en Chine. Cette voiture construite sur la même plateforme (CMF-A) que le Kwid, la voiture très bon marché commercialisée en Inde et au Brésil, a l'ambition d'affronter le très complexe marché automobile chinois élu terre d'élection par la voiture électrique.

"Ce marché est en hausse de 80% et va atteindre pour la seule année 2018 les 800.000 immatriculations", rappelle Gilles Normand, directeur de la division électromobilité de Renault, et d'ajouter: "en Europe, ce segment représentera 200.000 voitures cette année, un chiffre tout de même en hausse de 40%".

Renault est en pleine offensive en Chine où il a immatriculé 150.000 voitures sur les 8 premiers mois de l'année, seulement deux ans après y avoir planté son drapeau. Pour l'heure la gamme est encore limitée à deux voitures, le Koleos et le Kadjar, mais Renault a planifié un catalogue de neuf modèles d'ici 2022, dont trois voitures 100% électrique, à la faveur d'une extension du contrat de licence obtenu fin 2017. Carlos Ghosn vise 550.000 ventes en Chine d'ici 2022 (dont 150.000 utilitaires).

Voiture abordable

Le K-ZE se veut très compétitif. Le groupe automobile français estime que la fourchette d'entrée sur marché chinois de la voiture électrique se situe autour de 80.000 à 100.000 yuans (entre 10.000 et 12.500 euros). Long de 3,70 m, le K-ZE disposera d'une autonomie de 250 km en norme NEDC.

Carlos Ghosn en a profité pour annoncer la suite de sa stratégie d'électrification de sa gamme. Il a confirmé que la gamme 100% électrique sera composée de 8 modèles en tout, utilitaires compris comme le Master ZE, dernier-né de la gamme. Mais Renault a annoncé que la prochaine Clio sera disponible en version hybride, et les Mégane et Captur auront une version hybride rechargeable.