Stellantis contraint de fermer temporairement des usines en France à cause... d’une seule pièce manquante

Une pièce vous manque et tout est fermé ! Cet adage revisité décrit très bien la situation des usines Stellantis de Rennes et Sochaux, contraintes de suspendre leur production jusqu'au 1er juillet en raison d'un défaut d'approvisionnement d'une seule pièce parmi les milliers que compte un véhicule. Selon nos informations, l'équipementier automobile allemand Continental n'est plus en mesure de livrer les NaC (Navigation connectée), ces dispositifs de cartographie et de divertissement devenus incontournables sur les planches de bord. Cette rupture d'approvisionnement est liée à la pénurie de semi-conducteurs, et suffit à paralyser toute la production des deux usines françaises de Stellantis. Contacté, Continental Automotive France n'a pas souhaité faire de commentaire .

Ce sont près de 5.000 salariés au total qui vont, en attendant, suivre des formations pour "monter en compétences" et ainsi "éviter toute perte de salaire", d'après la communication de l'usine de Rennes, citée par l'AFP.

20% de ventes en moins en 2021

Ce n'est pas la première fois que le groupe automobile, issu de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler, est contraint de suspendre sa production. La pénurie de semi-conducteurs grippe la chaîne d'approvisionnement depuis plus d'un an et demi maintenant, à la suite de la très forte reprise de l'activité post-covid. Selonnos sources, le site de Rennes a perdu 23 jours de production depuis le début de l'année, 18 jours l'usine de Sochaux et 15 pour celle d'Hordain.

Pour le groupe dirigé par Carlos Tavares, ces mesures coûtent extrêmement cher puisqu'au-delà de la suspension des activités des usines, le groupe doit vivre avec un véritable manque à gagner en termes de volumes de vente. En 2021, cette pénurie avait ainsi empêché la livraison de 1,7 million de voitures, soit 20% des ventes totales.

Pis... Cette pénurie plombe des lancements commerciaux majeurs comme la Peugeot 308 ou la DS4, deux modèles essentiels pour les deux marques, et qui peinent à être livrés faute de semi-conducteurs. Pour Citroën, cela tombe mal également puisque l'usine de Rennes était en train de monter en puissance sur la production de la C5 Aircross restylée, l'une des voitures les plus rentables de la marque aux chevrons. A Sochaux, cette suspension survient alors que l'usine tourne à plein régime (avec trois équipes) pour produire des 3008 et 5008, deux modèles en fin de cycle mais dont les volumes sont encore conséquents, et qui restent d'importants contributeurs de profits.

Le PDG tonne contre les équipementiers

Carlos Tavares avait, dès le début de la crise des semi-conducteurs, incriminé ce retard d'approvisionnement aux équipementiers automobiles de rang 1, leur reprochant d'avoir failli dans leur mission d'anticipation des approvisionnements. Le patron de Stellantis n'avait toutefois cité aucun équipementier en particulier. En début d'année, en marge de la journée investisseur de Stellantis, Carlos Tavares avait affirmé "ne plus croire aux promesses de certains fournisseurs", se réservant le droit de revoir ses relations avec eux ou encore de changer la configuration industrielle de la chaîne d'approvisionnement notamment à travers des rapprochements plus poussés comme avec le Taïwanais Foxconn.