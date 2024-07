Voitures électriques : Ampere lance la production d'un nouveau type de batteries moins chères

Ampere met la gomme sur les batteries électriques. La branche de Renault dédiée aux véhicules électriques a annoncé, ce lundi, qu'il allait produire des batteries au lithium de type LFP (Lithium Fer Phosphate).

« Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies », explique le spécialiste des véhicules électriques.

Pour l'heure, Tesla et les constructeurs chinois MG et BYD sont ceux qui utilisent majoritairement cette technologie sur leurs modèles d'entrée de gamme. Stellantis a également décidé de se tourner vers ce type de batterie pour C3 électrique, disponible à partir de 23.300 euros. Ampere a donc décidé à son tour d'équiper les véhicules du groupe Renault de cette technologie sur tous les modèles avec des batteries inférieures à 70 kWh.

Par rapport aux traditionnelles batteries au lithium NMC (Nickel Manganèse Cobalt), les batteries LFP présentent l'avantage d'utiliser le fer et le phosphate, présents en plus grande quantité et plus faciles à extraire. Autre bénéfice, et pas des moindres : les matériaux sont moins coûteux et plus faciles à sécuriser. Or, les véhicules électriques actuels sont 40% plus cher en raison du prix des métaux contenus dans les batteries électriques. En revanche, les batteries de type lithium-fer-phosphate sont issues d'une technologie moins dense que les batteries lithium-ion NMC. Résultat, l'autonomie est plus faible. Il faudrait donc des batteries beaucoup trop lourdes pour les voitures avec une grande autonomie. Cette technologie complète donc celle des batteries NMC.

Réduire de 20% le coût des batteries

Pour pallier ce problème, l'entreprise va aussi miser sur la technologie « Cell-to-Pack » « qui permet d'accroître l'autonomie des véhicules équipés de la chimie LFP en intégrant davantage de cellules, donc d'énergie embarquée, dans un espace donné. La technologie "Cell-to-pack" est également un vecteur de réduction du coût de la batterie », justifie Ampere.

Avec l'intégration de ces deux technologies, Ampere compte réduire d'environ 20% le

coût des batteries sur ses véhicules à partir de début 2026.

« Dans un environnement extrêmement concurrentiel et en constante évolution, notre stratégie batterie est la preuve de l'efficacité de l'approche ouverte et horizontale d'Ampere, avec les meilleurs partenaires, garantissant une allocation intelligente du capital, une flexibilité et une rapidité d'exécution. Ce plan participe à la feuille de route d'Ampere de réduire de 40 % ses coûts d'ici la prochaine génération de véhicules », s'est félicité Josep Maria Recasens, Directeur des Opérations d'Ampere.

Le groupe a concédé avoir réfléchi à cette technologie il y a quelques années avant de se tourner vers les batteries NMC dans un premiers temps, faute de compétitivité de la technologie LFP.

Un partenariat avec LG Energy et CATL

Pour parvenir à produire et installer ces nouvelles batteries dans un temps record, Ampere compte sur plusieurs partenaires.

Le groupe a notamment travaillé avec ses fournisseurs de longue date LG Energy Solution et CATL à la mise en place d'une chaîne de valeur intégrée sur le continent européen, « afin d'assurer une compétitivité accrue de la technologie LFP pour ses véhicules fabriqués en Europe », précise l'entreprise. Ce sont d'ailleurs ces deux entreprises qui fourniront les batteries LFP qui équiperont plusieurs modèles des gammes Renault et Alpine, et couvriront les besoins pour cette technologie jusqu'en 2030. Les batteries seront, ensuite, assemblées à Ampere ElectriCity (Hauts-de-France), au sein de l'atelier batterie de la manufacture de Douai.

« Le travail mené avec LG Energy Solution nous a permis de localiser en Europe toute la chaîne de valeur autour de la technologie LFP et d'accroître significativement sa compétitivité, y compris avec le "Cell-to-Pack". L'innovation dans les batteries est permanente, et nous travaillons très en amont - notamment avec notre Laboratoire Innovation Cellule Batterie qui ouvrira à Lardy en 2025- afin d'engager nos partenaires très tôt avec nous sur les grandes transformations à venir » conclut Philippe Brunet, Directeur ingénierie EV et mécanique, Ampere.