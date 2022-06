Nouvel argument commercial, des hôtels du groupe Accor vont proposer un accès à des bornes de recharge électrique

A partir du début de l'année 2023, il sera possible de recharger son véhicule électrique dans quelques hôtels du groupe Accor (F1, Ibis, Mercure, Novotel...) situés à Paris et Lyon. La société Electra, acteur de la recharge rapide de véhicules électriques, et le groupe AccorInvest, propriétaire de murs et exploitant hôtelier d'un parc de 800 hôtels du groupe Accor, ont annoncé jeudi s'associer pour équiper progressivement des établissements en bornes de recharge rapide (22kW) et ultra rapide (150 à 300 kW).