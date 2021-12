Logement : les professionnels de l'immobilier interpellent les candidats à la présidentielle

"A l'aube de l'élection présidentielle, l'immobilier reste une question de préoccupation centrale des Français". Ce constat est signé Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), qui a auditionné les candidats le 30 novembre dernier.

Il ne croit pas si bien dire. Dès le 21 octobre, c'est la Fédération française du bâtiment (FFB) qui recevait les prétendants. La socialiste Anne Hidalgo a par exemple promis de reprendre le plan France Relance et de "mettre le paquet" sur l'investissement dans la construction de logements et dans la lutte contre les passoires thermiques "à travers les collectivités locales", quitte à oublier les milliards d'euros débloqués dans ce cadre.

Son ancien camarade Arnaud Montebourg, chantre de la "Remontada", s'est, lui engagé à aider les 10 millions de Français "qui rêvent de quitter les métropoles", proposant que l'Etat achète des habitats anciens à rénover. Dans ce domaine, le communiste Fabien Roussel a chiffré à 10 milliards d'euros sur 5 ans un plan de rénovation des maisons et des logements collectifs.

10 milliards d'euros, c'est encore la somme promise par l'écologiste Yannick Jadot pour le logement et le bâtiment, insistant sur une "prise en charge globale des frais de rénovations de logements" pour 1,7 millions de ménages. La désormais représentante des Républicains, Valérie Pécresse, assure, de son côté, qu'elle démocratisera les prêts à taux zéro pour les néo-acheteurs/primo-accédants.

A quatre mois jour pour jour du premier tour de l'élection présidentielle, "La Tribune" est allée interroger, dans le cadre du salon de l'immobilier d'entreprise (Simi), cinq constructeurs, développeurs, entrepreneurs et promoteurs pour connaître leurs attentes vis-à-vis des prétendants au scrutin en matière d'habitat.

"L'aspiration des Français, c'est de vivre en maison individuelle et dans des bâtiments plus durables."

"Il faut un permis de construire multi-produits. Qu'on arrête de siloter le bureau et le logement ! On irait beaucoup plus vite et ce serait moins coûteux".