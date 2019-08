Alimentation : les scandales nourrissent la demande de transparence

Beaucoup de gras et de peau, un peu de soja et d'amidon, un zeste de viande transformée : la révélation début juin de la composition réelle des « faux steaks hachés » fournis par une entreprise française à des associations distributrices de nourriture aux plus démunis - qui les croyaient pourtant « pur boeuf 15 % » -, est seulement le dernier en date des innombrables scandales alimentaires bouleversant l'opinion publique française depuis la crise de la vache folle dans les années 1990.

De la fraude autour de la viande de cheval en 2013 à celle de la viande polonaise provenant d'animaux malades en 2019, en passant par les oeufs au fipronil et l'affaire du lait contaminé de Lactalis en 2017, leur succession semble même s'accélérer. Avec la prise de conscience de la répartition inéquitable de la valeur dans la chaîne alimentaire et du coût environnemental de la production conventionnelle, ils figurent sans doute parmi les principaux facteurs de la méfiance gagnant des Français vis-à-vis de l'agriculture et de l'alimentation industrielles. Elle s'accompagne d'une demande croissante de transparence, dont témoigne l'énorme succès des applis d'évaluation des aliments ou la progression...