Glyphosate : recherche alternatives désespérément

Aux yeux de certains, il incarne aujourd'hui l'arrogance, la fourberie et le cynisme des pires multinationales, alors que d'autres voient dans la défiance qui l'entoure la énième preuve d'un refus croissant et irrationnel de la science. Depuis quelques années le glyphosate est, sinon dans tous les corps, du moins sur toutes les lèvres. Dans les conversations privées comme dans l'espace politique, judiciaire et médiatique, on oppose les études et les arguments en faveur ou contre l'interdiction de cet herbicide à l'efficacité redoutable, lancé sur le marché en 1974 par l'entreprise américaine Monsanto.

Comme dans bon nombre d'autres pays du monde, l'enjeu en France est énorme puisque, depuis l'expiration des brevets de Monsanto en 2000, son prix a été divisé par dix et une partie de l'agriculture - mais aussi d'autres secteurs (voir encadré page 25) - en est devenue très dépendante. « Bien que deux tiers des parcelles françaises n'en reçoivent pas, il est aujourd'hui l'herbicide le plus utilisé dans l'Hexagone, au rythme de plus de 9000 tonnes par an », souligne Arnaud Gauffier, codirecteur des programmes par intérim du WWF France.

Capable de détruire intégralement, en migrant à...