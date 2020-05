Coronavirus : la demande d'énergies fossiles plonge... au profit des renouvelables

Le choc est "historique" et ses conséquences seront "sans précédent", prévient l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Dans son dernier rapport, publié en fin de semaine dernière, l'organisation anticipe une chute de 6% de la consommation mondiale d'énergie, soit sept fois plus que lors de la crise financière de 2008 et du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. En terme absolu, ce repli sera même le plus important jamais enregistré. Il sera "l'équivalent de la perte de l'intégralité de la demande indienne, le troisième consommateur mondial d'énergie", note l'AIE.

"En raison des crises sanitaires et économiques sans précédent, le plongeon de la demande de quasiment toutes les énergies est colossal, en particulier pour le charbon, le pétrole et le gaz. Seules les énergies renouvelables résistent, malgré le recul inédit de la consommation d'électricité, souligne Fatih Birol, le directeur de l'AIE. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets à long terme, mais l'industrie qui émergera de la crise sera significativement différente de la précédente."

-11% en Europe

Sur l'ensemble du premier trimestre, la demande d'énergie a déjà chuté de 3,8% par rapport à début 2019. Et...