EDF élargit son offre verte à la mobilité électrique

En octobre dernier, quelques mois après Engie, EDF lançait son offre d'électricité 100% verte. Ou plutôt, relançait cette offre. Une première tentative datant d'octobre 2015 n'avait pas rencontré le succès. Baptisée "Vert électrique", cette offre verte fonctionne sur le principe des garanties d'origine qui prouvent l'achat sur le marché européen d'un volume d'électricité renouvelable équivalent à celui vendu par l'électricien national. Elle s'accompagne d'une offre réservée aux détenteurs de compteurs Linky, auxquels "Vert électrique week-end" permet de faire des économies en déplaçant leur consommation de la semaine vers le week-end. EDF avait alors annoncé un objectif d'un million de clients à l'horizon 2020.

De son côté, Engie, qui avait lancé une offre verte similaire en octobre 2016 en affichant un objectif identique à fin 2017, affirmait un an plus tard avoir déjà franchi ce seuil et viser dorénavant deux millions de clients à fin 2018.

Recharge à domicile ou dans le réseau Sodetrel

EDF enrichit aujourd'hui son offre avec Vert Electrique auto, une solution dédiée aux possesseurs de véhicules électriques. Les abonnés équipés de compteurs Linky pourront désormais recharger leur voiture électrique depuis leur domicile à moindre coût (grâce à des remises de 40% la nuit ou le week-end valables pour tous les usages électriques de la maison), tout en ayant l'assurance que l'électricité utilisée provient uniquement de sources renouvelables. Le tarif est garanti sur trois ans. Renault, partenaire de cette offre, en assurera la promotion dans le cadre de la commercialisation de sa gamme Z.E.

Surtout, EDF met à disposition de ses clients à tarif préférentiel les quelque 50.000 bornes de recharge auxquelles donne accès le Pass de sa filiale Sodetrel, notamment aux 200 bornes de recharge rapide Corri-Door installées sur les autoroutes. Ils pourront en outre bénéficier de l'appui de conseillers spécialement formés et de solutions numériques leur permettant de piloter leur consommation ou encore de trouver un installateur de bornes de recharge à domicile.

Tassement du marché français en 2017

EDF mise sur 1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2025 et 14 millions à l'horizon 2040. Les voitures électriques totalisent 1,2% des immatriculations de véhicules neufs en 2017, et les immatriculations n'ont progressé que de 13%, contre 23% en 2016 et 47,5% en 2015. Pour l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) qui a publié ces chiffres le 12 janvier, ce tassement du rythme de production rappelle la fragilité du marché et l'importance du soutien de l'Etat à son développement et indique que le marché devra être surveillé avec attention en 2018. Si la sortie de nouveaux modèles est de bon augure, la baisse de la prime à la conversion pour les véhicules 100% électriques, qui passe de 4.000 à 2.500 euros et s'applique aux véhicules plus anciens (1997 et 2001 en 2018, contre 2006 en 2017), apparaît comme un risque pour ce marché tout juste émergent.