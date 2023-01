Electricité : TotalEnergies s'engage à revoir à la baisse les contrats des petites entreprises

TotalEnergies veut faire bonne figure. Alors qu'Emmanuel Macron a sommé les fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats jugés excessifs des petites entreprises, le mastodonte de l'énergie vient d'annoncer des mesures en faveur des TPE étranglées par la cherté de l'électricité. Et plus particulièrement celles qui ont contracté des contrats de fourniture d'électricité au cours des derniers mois alors que les prix de marché étaient au plus haut. Il entend leur permettre de renégocier leurs contrats pour bénéficier de la chute des prix sur les marchés de gros observée depuis quelques jours.

TotatEnergies est le premier fournisseur d'électricité à prendre publiquement cet engagement, avant même le début d'une réunion à Bercy avec les énergéticiens pour justement définir un seuil de renégociation des contrats de fourniture d'électricité pour les artisans. Une réunion qui promet d'être animée tant les conséquences pour les petits fournisseurs d'électricité pourraient être lourdes à supporter.

Réunion imminente

Cette réunion, qui devait débuter à 16 heures, fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron qui a réagi, jeudi, aux multiples alertes lancées par les artisans, notamment les boulangers, en raison de l'explosion de leurs factures d'électricité. Lors de la traditionnelle cérémonie de la galette de l'Epiphanie, le président a ainsi déclaré que tous les artisans et très petites entreprises (société avec un chiffre d'affaires ou un bilan inférieur à 2 millions d'euros annuel et moins de 10 salariés) pourraient renégocier les « contrats excessifs » de fourniture d'énergie selon des modalités restant à définir.

Pour rappel, entre juin et décembre 2022, les prix de l'électricité sur les marchés ont dépassé sans discontinuer les 400 euros/MWh, avec une pointe au-delà des 1.100 euros/MWh à la fin du mois d'août. Ils ont depuis chuté considérablement. Ainsi, sur le marché français de gros, les contrats de fourniture d'électricité pour livraison dans un an se négociaient vendredi autour des 225 euros par mégawattheure.

Mise à jour de la grille tarifaire et révisions des contrats

«Compte tenu de la baisse des cours de l'électricité observée en ce début d'année 2023, TotalEnergies Électricité et Gaz France publiera lundi une mise à jour de sa grille tarifaire Horizon électricité qui tiendra compte de la baisse récente des prix de l'électricité, au tarif de 320 € HT le mégawattheure (MWh)», écrit le géant pétrolier dans un communiqué de presse, en précisant vendre de l'électricité à 5,7 millions de sites en France.

La multinationale se dit également prête « à engager des révisions de tarifs avec les TPE ayant signé un contrat Horizon entre le 1er août et le 30 novembre 2022 ». L'entreprise propose ainsi « de ramener ces contrats à un prix annuel moyen de 320 euros HT le MWh après prise en compte du mécanisme d'amortissement mis en place par les pouvoirs publics au bénéfice des TPE ».

Pour rappel, l'Etat s'est engagé à amortir automatiquement près de 20% de la facture des petites entreprises.« Ainsi, ces TPE bénéficieront d'un tarif équivalent au tarif Horizon proposé à compter de janvier 2023. Les TPE concernées qui en feront la demande bénéficieront de ces nouveaux tarifs avec effet rétroactif à la date d'application des contrats », poursuit l'entreprise.

Les petits fournisseurs inquiets

« Conscient de l'impact majeur des prix de l'électricité sur l'activité économique des TPE et au nom de la solidarité nationale, TotalEnergies Électricité et Gaz France veulent se mobiliser pour les aider à faire face aux difficultés causées par cette crise énergétique sans précédent », fait valoir la major.

Comme pour la ristourne des carburants, la multinationale, qui a enregistré des profits pharaoniques lors des précédents trimestres, entend démontrer qu'elle se préoccupe des plus fragilisés par la crise énergétique. Un geste possible pour les grands fournisseurs d'électricité qui ont les reins solides, mais qui s'avère beaucoup plus épineux pour les petits fournisseurs... au risque d'écorner un peu plus leur image.

« Si nous avons acheté de l'électricité à 800 euros du MWh afin de fournir un client professionnel, et que ce dernier veut renégocier à 400 euros parce que le marché a baissé, ça rend le modèle intenable », faisait valoir, hier, un fournisseur alternatif de taille modeste. En effet, les fournisseurs achètent en avance l'énergie dont aura besoin le client durant toute la durée de son offre, lors de la contractualisation, et non pas au moment où ceux-ci la consomment réellement.

« Peut-être que les géants, comme EDF, Engie ou TotalEnergies pourront assumer ces pertes, mais pour les autres, ce sera impossible », insistait-t-il.

(Avec AFP)